Большинство ландшафтных кустарников и деревьев обрезают весной, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening know how.

Смотрите также Почему нельзя рубить орех возле дома: вот, что об этом говорят народные приметы

Садоводы обрезают розы, фруктовые деревья, виноградные лозы и лиственные растения. Если пропустить обрезку, то кусты станут слишком большие и несколько беспорядочные, а если не обрезать сломанные ветви, то дерево может даже погибнуть.

Следует понимать, что не все садовые растения завязывают цветочные почки одновременно. Почки на некоторых растениях появляются в начале вегетационного периода, а другие растения закладывают цветочные почки на старой древесине, поэтому почки на их стеблях и ветвях появились еще в прошлом году и весной уже будут готовы к цветению. Если начинать в это время обрезку кустов, то можно срезать цветочные бутоны и уменьшить цветение.



Не все деревья и кусты можно обрезать / Фото Pexels

Общее правило таково: если растение зацветает до мая, то весной его обрезать не стоит.

Какие деревья нельзя обрезать весной

Такие плодовые деревья как сливы, вишни, черешни, персик, алычу и абрикос можно обрезать только тогда, когда они выйдут из состояния покоя. Обрезать растения нужно только после окончания периода вегетации и до начала набухания почек. Лучше это делать осенью, чем весной.

Надо обратить внимание на расположение плодовых почек на деревьях. Вишни обрезать не рекомендуется, потому что почки у них на кончиках веток. Абрикос, персик и черешню можно обрезать после окончания вегетации.

Какие растения нельзя обрезать весной

Азалия. Кустарник начинает свое цветение весной, а это значит, что цветочные почки начали завязываться еще прошлым летом. Обрезать кусты нужно сразу после цветения.

Дуболистная гортензия. Многолетний кустарник нужно обрезать только осенью. Делать это надо тогда, когда завянут все цветы.

Сирень. Для хорошего роста сирени нужно солнечное место во влажной хорошо дренированной почве. Обрезать кусты нужно в начале лета после того, как отцветут цветы.

Форзиция. Обрезку цветущего желтого кустарника нужно проводить летом после того, как цветы отцветут. Раньше этого делать нельзя, поскольку можно повредить цветение куста.