5 декоративных деревьев для стильного двора: стоит посадить весной

Декоративные деревья это идеальный способ добавить двору не только уюта, но и уникальности. Они могут не только украсить ландшафт, но и создавать тень и защищать от ветра.

Лучшее время для посадки декоративных деревьев – это весна или осень, когда почва уже влажная, а растения хорошо адаптируются к новым условиям. И лучше запланировать изменения в ландшафте участка заранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Глициния

Для этого дерева, что выглядит, как растение из сказки, нужно подыскать солнечное место и хорошо дренированную плодородную почву. Она подходит для создания зон отдыха и придает участку романтическую атмосферу.

Цветение глицинии может отличаться от нежно-сиреневого до белого, а регулярная обрезка поможет сохранить его декоративную форму и опрятный вид.

Магнолия

Это дерево, что наполнит весну на вашем участке яркими красками. Любят ее садоводы за большие, чашевидные цветы с нежными розовыми и белыми лепестками. Магнолию нужно высадить в плодородную и дренированную почву. Можно ее сажать и отдельно, и в композиции с кустарниками – например гортензиями или форзициями.



Магнолию можно посадить в саду / Фото Pexels

Катальпа

Из-за больших листьев это дерево очень легко узнать – и если вы хотите добавить в свой двор немного экзотики, оно подходит идеально. Для катальпы нужно найти солнечное место. Она хорошо перекосит жаркое лето, поэтому ее можно спокойно высаживать на южных участках. Осенью катальпа дарит декоративные стручки, что могут добавить дереву интересный вид.

Плакучая береза

Это дерево может добавить немало изящества вашему саду. Элегантные ветви березы создают легкую атмосферу, а белый ствол будет выглядеть красиво даже зимой. Это декоративное растение прекрасно подходит для создания природных композиций.

Японский клен

Это дерево очарует даже опытных садоводов своей яркой разноцветной листвой, что от весны до осени меняет цвета. А изящная форма кроны делает его идеальным выбором для небольших садов и внутренних двориков.