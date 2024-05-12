Эти деревья приносят счастье и достаток: что именно надо посадить в саду

Оказывается, что некоторые деревья не только могут порадовать садоводов вкусными и сочными плодами, но и привлекают в жизнь хозяев счастье, богатство и успех. Какие именно деревья стоит посадить во дворе – читайте дальше.

Деревья в разных культурах считаются символом богатства, процветания и успеха. Некоторые люди верят, что если определенные деревья посадить возле дома, то можно привлечь счастье или благополучие.

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Кроме того, что эти деревья создадут приятную атмосферу рядом с домом, они еще и будут способствовать привлечению положительных энергий.

Какие деревья посадить возле дома

Вишня. Поверья говорят, что вишня является деревом успеха и приносит в дом достаток.

Береза. Это дерево ассоциируют с плодородием. Оно дает энергию больным людям, помогает справиться с депрессией и избавляет от плохих снов.

Яблоня. Считается, что посаженное дерево рядом с домом, принесет счастье в семейную жизнь, подарит молодость и долголетие. Согласно народным приметам, яблоню рекомендовано сажать возле спальни молодой девушки. А еще говорят, что чем старше яблоня, тем больше у нее магической силы.

Каштан. Оказывается, если рядом с домом посадить два каштана, то они приманят в дом деньги.

Клен. Это дерево способно лишать дом негативной энергетики и привлекает успех и счастье.

Рябина. Предки говорили, что дерево хорошо влияет на развитие семьи. Рябину надо посадить возле дома, если хотите крепкую и большую семью.

Кроме того, некоторые деревья имеют негативные последствия, поэтому их не советуют высаживать возле дома., Не рекомендуется возле дома сажать березу, ель, осину _COPY2 тую и иву.