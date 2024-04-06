Лучшее время для обрезки деревьев – начало марта, но лучше всего специалисты советуют проводить обрезку после окончания периода вегетации и до начала набухания почек. В апреле обрезку делать поздно, потому что почки уже зацвели.

Обратите внимание Не смешивайте эти удобрения на огороде: от этого не будет пользы

Если почки уже появились на плодовых деревьях, то обрезать их нельзя, потому что вы только повредите их.

Обрезать вишни не рекомендуется, потому что почки у них расположены на кончиках ветвей. Черешню, персик и абрикосы можно обрезать после окончания вегетации. Они растут быстро, поэтому их надо регулярно укорачивать, иначе будет мало урожая. Также можете обрезать и высокорослые яблони.



Названы деревья, которые нельзя обрезать / Фото Pexels

Подрезание верхушки плодовых деревьев

Первую обрезку плодовых деревьев, которые были высажены еще осенью, проводят весной. Укорачивать надо скелетные ветви, а затем формировать верхушку. Мощные ветви рекомендуется обрезать на 1/3, слабые – на 1/2, а ненужные – на кольцо.

А еще в молодых деревьях в первые годы после высадки необходимо убирать вертикальные ветви. Начинайте обрезку с летних сортов, постепенно переходя к позднеспелым.

Когда нельзя подрезать яблоню

Весенняя обрезка может лишь навредить плодовому дереву, поэтому время санитарного ухода за яблонями – осень. Обрезку проводите в начале ноября до первых заморозков. Сделайте это, чтобы срезы успели зажить.