Подкормка – это очень важно для любого растения, и к ней также нужно относиться ответственно. И во время подкормки нужно также учитывать и совместимость одних веществ в удобрениях с другими.

Интересно Когда в апреле сажать картофель – лунный календарь благоприятных дат для наибольшего урожая

Какие удобрения нельзя смешивать

Некоторые удобрения подходят для смешивания, а с другими делать это точно не стоит. Например, если вы смешаете аммиачные и щелочные удобрения, это может привести к тому, что из них испарится азот, и тогда эффекта от подкормки совсем не будет.

Также снизится эффект удобрения в случае, если вы смешаете суперфосфат с щелочами, ведь тогда снизится доступность фосфора для растений. А калийные удобрения нельзя смешивать вообще ни с чем, кроме калийных солей.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Зато фосфоритная и костная мука будет хорошо контактировать с навозом.



Не все удобрения можно смешивать / Фото Pexels

Учитывайте также то, что если вы смешаете карбамид или аммиачную селитру с недостаточно сухим суперфосфатом, в результате физические свойства ваших удобрений станут намного хуже. Опытные огородники не рекомендуют также смешивать и калийные соли и фосфат-шлак, если вы не собираетесь сразу же вносить эти вещества в почву.

Еще один важный аспект, который точно не стоит игнорировать – это влажность удобрений, которые вы смешиваете. Если она будет чрезмерно высокой, смесь не получится сыпучей. А это значит, что вам будет гораздо сложнее внести ее в почву равномерно. А превышенная влажность гранулированных удобрений приведет к тому, что гранулы просто начнут разрушаться.