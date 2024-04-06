Підгодівля – це дуже важливо для будь-якої рослини, та до неї також потрібно ставитися відповідально. І під час підживлення потрібно також враховувати і сумісність одних речовин у добривах із іншими.

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Які добрива не можна змішувати

Деякі добрива підходять для змішування, а з іншими робити це точно не варто. Наприклад, якщо ви змішаєте аміачні та лужні добрива, це може призвести до того, що з них випарується азот, і тоді ефекту від підгодівлі зовсім не буде.

Також знизиться ефект добрива у випадку, якщо ви змішаєте суперфосфат з лугами, адже тоді знизиться доступність фосфору для рослин. А калійні добрива не можна змішувати взагалі ні з чим, окрім калійних солей.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Натомість фосфоритне та кісткове борошно буде добре контактувати із гноєм.



Не всі добрива можна змішувати / Фото Pexels

Зважайте також на те, що якщо ви змішаєте карбамід чи аміачну селітру із недостатньо сухим суперфосфатом, в результаті фізичні властивості ваших добрив стануть набагато гіршими. Досвідчені городники не рекомендують також змішувати і калійні солі та фосфат-шлак, якщо ви не збираєтеся одразу ж вносити ці речовини у ґрунт.

Ще один важливий аспект, який точно не варто ігнорувати – це вологість добрив, які ви змішуєте. Якщо вона буде надмірно високою, суміш не вийде сипучою. А це означає, що вам буде набагато складніше внести її у ґрунт рівномірно. А перевищена вологість гранульованих добрив призведе до того, що гранули просто почнуть руйнуватися.