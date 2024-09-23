Эти деревья нельзя сажать под зиму: они просто погибнут

Некоторые садоводы-любители убеждены, что все деревья можно сажать в любой сезон. Но это на самом деле не так, и если вы посадите дерево в неподходящее, слишком холодное время, оно может просто погибнуть, а вы потратите и усилия, и деньги.

Опытные дачники убеждены, что приживаются лучше всего в саду именно те растения, что вы посадили осенью. Впрочем, некоторые растения все же ни за что нельзя сажать накануне холодов, потому что это может сильно им навредить, пишут "Новини.Live".

Интересно Как вывести плесень со стен: это проще, чем вы думали

Какие деревья нельзя сажать под зиму

Садоводы, которые уже высадили у себя на участке не одно дерево, убеждают, что с некоторыми деревьями лучше подождать до весны, если вы хотите их размножить. В частности, костные деревья очень плохо приживаются в холода.

Говорится о таких растениях:

черешня;

абрикос;

персик;

слива;

вишня.

Почему деревья нельзя высаживать

Возможно, вам все же хочется посадить эти деревья осенью несмотря на все предостережения. И основная причина, почему делать этого все же не стоит, заключается в том, что для укоренения саженцев плодовых деревьев нужно больше времени, чем другим растениям, а также – чтобы на улице стояла устойчивая теплая погода.



Некоторые деревья не стоит сажать осенью / Фото Pexels

Поэтому когда температура воздуха начинает колебаться и снижается, растения, не успевшие прижиться до этого момента, начинают ослабевать и впоследствии просто погибают.

Какие деревья можно посадить осенью

И то, что несколько деревьев не стоит сажать в холодную погоду, совсем не означает, что вы сейчас не можете пополнить свой сад. Есть и другие растения, которые гораздо лучше выдерживают морозы и низкие температуры.

Поэтому вы можете посадить: