Только разрушат здание и почву: эти 5 деревьев нельзя сажать во дворе

Деревья во дворе могут создать необходимый уют, тень и приватность. Вот только относиться к их выбору нужно с вниманием, иначе можно только навредить своему участку.

Некоторые растения, к сожалению, просто не подходят для двора – даже если они вам очень сильно нравятся. Поэтому перед тем, как высаживать дерево возле дома, убедитесь, что так оно не принесет вреда вашему участку и фундаменту дома, сообщает 24 Канал.

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Сосна

Несмотря на то, что сосна – это красивое и приятное вечнозеленое растение, сажать ее прямо возле дома не стоит. И на это есть несколько причин – во-первых, возле сосны не будут расти другие растения. А вот когда с дерева начнет падать хвоя, даже трава пожелтеет, поэтому о привлекательных клумбах с цветами или любой другой зелени можно будет забыть.

Тополь

Дерево не советуют высаживать во дворе из-за того, что оно имеет чрезвычайно хрупкий ствол. Большая непогода, гроза или ветер могут привести к тому, что с него будут опадать ветви, что могут повредить крышу и другие сооружения. Кроме того, пух тополя является сильным аллергеном, поэтому на этот фактор также нужно учитывать.

Липа

Аромат липы, что цветет, приятный, но если находиться возле него постоянно, может разболеться голова. Кроме того, доставит неприятностей и сок, постоянно вытекающий из дерева. Будьте готовы, что тропинка возле липы постоянно будет иметь липкие следы. А поставить садовую мебель или авто под деревом также не удастся – отмыть их после этого будет чрезвычайно сложно.



Липу не стоит сажать во дворе / Фото Pexels

Магнолия

Волшебные цветы магнолии притягивают завистливые взгляды всех соседей, а еще – трипсов, тлей и кучу других вредителей, из-за которых может начаться преждевременное опадение листьев. И если на это у вас нет времени и желания, лучше высадить вместо дерева что-то другое.

Береза

Дерево требует очень много влаги, и поэтому может высушить всю почву вокруг. Другие растения не смогут конкурировать за влагу с березой, и поэтому будут расти плохо и часто болеть.