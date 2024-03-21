Плохая примета: какие деревья точно не стоит сажать у себя во дворе

Говорят, что сажать возле дома сосну или ель - не к добру. Но есть ли в этом какое-то зерно истины?

Для того, чтобы ваш двор выглядел красиво и гармонично, вам нужно подобрать идеальные деревья, чтобы посадить там. Учитывайте то, что далеко не все виды деревьев подходят именно для этой части вашего участка.

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Ель

Существует поверье, согласно которому ель может забирать энергию, а также – выживать из дома мужчин. Очень часто это дерево ассоциируют со смертью, и это объясняется тем, что существовал обычай выстилать дорогу покойному еловыми ветвями.

Впрочем, существует и другая примета – ель может защитить домочадцев от ссор. Летом она будет забирать энергию из дома, и зимой наоборот – отдавать ее.

К тому же ель – это не то дерево, что будет слишком сильно затенять ваш участок, поэтому переживать из-за ее присутствия не стоит. Впрочем, не сажайте дерево совсем близко к дому, иначе корни ели могут начать разрушать фундамент.

Сосна

Говорят, что сосну также не стоит сажать возле дома – мол, дерево имеет плохую энергетику. Впрочем, некоторые эзотерики утверждают как раз обратное – дерево может не только оздоравливать воздух вокруг вашего дома, но и улучшить общую энергетику.

И причина, по которой сажать сосну возле дома – не лучшая идея, кроется совсем в другом. Это дерево может создавать густую тень и не обогащает почву перегноем, ведь не имеет листьев. К тому же корни могут очень сильно разрастись под землей, и поэтому рядом с сосной ничего не будет расти.



Сосны не стоит сажать во дворе / Фото Pexels

Туя

Еще одно поверье утверждает – если посадить возле дома тую, то девушки из семьи не выйдут замуж. Дерево считается символом скорби, и поэтому его часто высаживают на кладбище.

В то же время считается, что туя может отгонять злых духов, поэтому ее можно высадить в качестве живой изгороди. Еще один плюс – это дерево не требует лишнего ухода.