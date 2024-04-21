Вытягивают энергию и приносят беду: топ-5 деревьев, которые нельзя высаживать возле дома

По поверьям, некоторые деревья имеют сверхъестественные силы. В частности, негативные, поэтому их не советуют высаживать возле дома.

Деревья – это не только красота, но и энергетика. Поэтому прежде чем сажать их в своем дворе, стоит узнать, каких лучше избегать.

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Береза

Береза – красивое и поэтическое дерево, но лучше не высаживать его во дворе. Дело в том, что с давних времен люди верили – в корнях березы могут жить духи леса, которые вредят людям.

Кроме того, береза потребляет много воды из почвы, что может привести к засухе и заболеваниям других растений. Также это дерево якобы может вызвать бесплодие и гинекологические проблемы у женщин, а у хозяина дома – раннюю смерть. Поэтому березу стоит сажать как можно дальше от своего дома, чтобы не было грусти, горя и постоянных ссор.

Ель

Ель – это хвойное морозостойкое дерево. Однако она символизирует смерть и скорбь. В старину самоубийц хоронили именно между двумя елями.

В наши дни сохранилась традиция устилать дорогу еловыми ветвями во время похорон. Поэтому ее не стоит сажать рядом с домом, чтобы не притягивать горе и дурные глаза.

Осина

Осина – быстрорастущее дерево. Однако она является энергетическим вампиром, который забирает всю жизненную силу людей. Осина также может вызвать головную боль, бессонницу и раздражение.

Кроме этого, она не любит расти рядом с другими деревьями и подавляет их рост. Поэтому не сажайте осину рядом с вашим домом, а если она выросла сама, немедленно уберите ее и выкопайте корни.



Береза может навлечь горе на хозяев дома / Фото Unsplash

Туя

Туя – вечнозеленое и ароматное дерево. Ранее туи сажали на кладбище как символ скорби и смерти.

Поэтому посаженное дерево рядом с окном может привести к постоянным ссорам в семье. Туя также может вызвать аллергию, астму и бронхит у людей.

Ива

Ива – гибкое и влаголюбивое дерево. По поверьям, она символизирует одиночество и грусть. Кроме этого, ива может привлекать комаров, мух и других насекомых, которые часто переносят инфекции.

Также ива может разрушать фундамент и трубы своими корнями. Поэтому лучше не сажать ее рядом с домом, чтобы не было проблем.