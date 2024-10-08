5 деревьев, которые никогда нельзя сажать возле дома: принесут беду и несчастье

Осенью многие садоводы и дачники берутся за высадку деревьев, и многие сажают и возле дома, чтобы создать уют и тень. Но есть несколько видов, которые нельзя сажать рядом с домом.

Сад возле дома может казаться отличной идеей, но для того, чтобы он приносил настоящий уют и счастье, к выбору деревьев для него нужно отнестись ответственно. Советы 24 собрали перечень растений, которые нельзя сажать рядом с домом, ведь они приносят несчастье.

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Дуб

Если вы хотите посадить на участке дуб, лучше перенести его подальше от дома, ведь это – плохая примета, которая предвещает несчастья и болезни. Кроме того, аура этого дерева воспринимает только здоровых и сильных физически людей.

Гораздо лучше дерево подойдет для сада.

Тополь

Это дерево идеально подходит для того, чтобы избавиться от негативной энергии на участке, и сажать его нужно дальше от дома. Когда он растет очень близко жилья, мощная корневая система может стать настоящей бедой для фундамента.

Кроме того, если дерево снесет ураган, это может навредить и всему зданию.

Туя

Оказывается, красивая и декоративная туя во дворе также имеет не лучшую славу у эзотериков. Считается, что если во дворе растет туя, то девушки в доме не выйдут замуж. Во многих культурах это дерево также обозначает скорбь и печаль, поэтому лучше не сажать ее возле дома.



Туи не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Впрочем, другие верят, что туя может отгонять злых духов.

Сосна

Это высокое мощное дерево лучше не сажать возле дома, ведь под ней все растет чрезвычайно медленно. А когда опадает хвоя, даже обычная трава станет бледной и поблекнет. Цветы и другие растения возле сосны точно не приживутся.

Также считается, что если сосна растет слишком близко к дому, это может привести к накоплению негативной энергии внутри жилья.

Береза

Корневая система этого дерева требует очень много воды, и очень быстро почва вокруг березы осушится. Остальные растения рядом не будут получать достаточно влаги и начнут плохо расти. Гораздо лучше будет перенести березу подальше от цветника и дома.

Еще одна причина, почему она не является лучшим вариантом для дома – предки верили, что в березе могут жить духи, как злые, так и добрые. Зато если высадить березу за воротами, тогда она станет мощным оберегом для участка.