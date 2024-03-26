Будут оберегом для дома: 6 деревьев, которые стоит посадить возле дома

Некоторые деревья славятся не только тем, что могут принести хороший урожай, но и хорошей энергетикой, которая может отпугивать негатив от обитателей дома.

Вы точно встречали уже немало рекомендаций относительно тех растений, которые стоит или не стоит сажать возле своего дома. Правильно выбранные деревья могут привлечь в дом счастливую энергетику и хорошо повлиять на ваше здоровье. А некоторые даже порадуют полезным урожаем.

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Рябина

Наши предки считали, что рябина – это очень мощный оберег для дома, который может защитить ваше жилье от различных злых сил. Кроме того, это дерево также вроде бы может улучшить ваше настроение и сделать вас более позитивными. А по приметам рябина является символом женского начала и помогает женщинам пережить трудности.

Но есть и несколько других, более объективных причин, которые могут побудить вас посадить рябину возле дома. Дерево может быть хорошим медоносом, что будет привлекать пчел и других насекомых-опылителей. Кроме того, из рябины можно изготавливать варенье, чаи и настойки.

Акация

Акация во дворе – это фактически инвестиция в собственное хорошее здоровье. Чай из акации и мед из этого же дерева могут быть чрезвычайно полезными для здоровья. А аромат может также улучшить настроение.

Кроме того, акация будет полезной и для улучшения качества земли, на которой растет. Также дерево считается символом плодородия.

Калина

Трудно представить украинский двор без калины. Недаром предки воспевали это дерево в народном творчестве, ведь калина несет очень положительную энергетику здоровья, молодости и семейного счастья. Еще также очень полезное дерево для молодоженов и семей с детьми.



Калину можно смело сажать во дворе / Фото Pexels

Груша

Предки считали грушу символом долголетия, материнства и крепкого брака. Кроме того, дерево будет полезным и для вашего ягодного участка, ведь груша может защищать малину, виноград и смородину от гнили и вредителей.

Ольха

Лесники знают ольху как дерево, что может улучшать качество почвы, поэтому его можно использовать для обогащения участков, которые не дают много урожая. Считается ольха и ценным декоративным растением, ведь она имеет очень красивые ажурные листья и сережки.

В приметах ольха относится к тем деревьям, имеющих положительную энергетику – она помогает бороться со стрессом и может забирать на себя негатив человека.

Лиственница

Если вы не хотите сажать во дворе плодовые деревья, а взамен хотите красивое декоративное растение, тогда лиственница может быть идеальным вариантом для вас. Это дерево также считается мощным антистрессом, который помогает восстановить душевные силы. Кроме того, растение также имеет и некоторые лечебные свойства.