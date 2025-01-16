Оказывается, некоторые деревья могут не только быть декоративными, но и защищать дом от беды – по крайней мере, в этом убеждены эзотерики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И для того, чтобы устранить всю негативную энергетику в доме, нужно убедиться, что рядом с ним растет всего несколько деревьев.

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Береза

Дерево известно не только тем, что может создать чрезвычайно уютный двор, но и приносит счастье, гармонию и любовь в дом. Кроме того, существует примета и о том, что береза приносит людям, которые ее посадили, богатство.

Также высаженная на участке береза может стать предвестником положительных изменений.

Рябина

Это дерево может положительно повлиять на семейные отношения и сделать их крепче и теплее. Кроме того, приметы утверждают, что рябина может отогнать зависть от дома и защитить от негативных событий.



Рябину стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Рябина может подарить владельцам участка дополнительную защиту, а также выглядит невероятно в любое время года.

Вишня

Если вы хотите иметь возле своего дома не декоративное, а плодовое дерево, тогда вишня станет просто идеальным вариантом. Прежде всего, весной ее цветения точно украсит ваш дом, а летом красные ягоды принесут немало пользы.

Кроме того, высадки вишневого дерева может стать дополнительным способом привлечь финансовое процветание. Очень часто вишня ассоциируется не только с успехами в деньгах, но и с согласием в доме.