Ни за что не рубите эти 3 дерева возле дома: только накликаете беду

Если вы хотите высадить возле дома новые деревья, часто это означает, что предварительно нужно избавиться от старых растений. Впрочем, народные приметы предупреждают, что нельзя рубить некоторые деревья, так как это может привести к беде.

Согласно народным приметам, каждое растение имеет свою неповторимую энергетику и силу. И срубка некоторых растений, если верить словам эзотериков, может привести к немалым неприятностям, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Яблоня

Предки верили, что рубить яблоню – запрещено, ведь если сделать это, все женщины, живущие в доме, будут несчастливыми. Верили, что дерево приносит удачу своим владельцам, а вот когда срубить его – удача исчезает, и на ее место приходят разнообразные невзгоды.

Приметы также утверждают, что плодородные и молодые деревья нельзя рубить молодым людям – вроде бы из-за этого они могут заболеть. И поэтому корчевать сад вызывали соседей – чужих людей или из семьи с другого места, ведь в таком случае вырубка дерева не принесет человеку беды.

Также не стоит рубить деревья с марта по октябрь – в это время по стволу растения течет сок, а сок – это как кровь человека. Если рубить дерево в это время, верили, что можно навлечь на себя различные болезни.



Яблоню рубить нельзя / Фото Pexels

Орех

Ломать ветви ореха нельзя, ведь верили, что это достаточно мстительное дерево, и человек, повредивший его, может потерять имущество, или даже здоровье. Считалось, что орех вроде бы имеет душу и память, и поэтому совсем не любит, когда его обижают или калечат.

Кроме того, верят, что в орехе могут жить духи: не только добрые, но и злые. И как только после вырубки они окажутся без жилья, могут начать вредить человеку.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать орех во дворе.

Калина

Рубить калину, растущую во дворе – это способ навлечь на дом беду и различные проблемы. Кроме того, верили, что никогда нельзя жечь костры из калиновых веток: тогда вроде бы с ветвями сгорят и удача и счастье человека.

Гораздо лучше будет выкорчевать целый куст, если нужно его убрать. А вот рубить калину запрещено.