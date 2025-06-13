Нізащо не рубайте ці 3 дерева біля дому: тільки накличете біду

Якщо ви хочете висадити біля дому нові дерева, часто це означає, що попередньо потрібно позбутися старих рослин. Втім, народні прикмети попереджають, що не можна рубати деякі дерева –адже це може призвести до біди.

Згідно з народними прикметами, кожна рослина має свою неповторну енергетику та силу. І зрубування деяких рослин, якщо вірити словам езотериків, може призвести до чималих неприємностей, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Яблуня

Пращури вірили, що рубати яблуню – заборонено, адже якщо зробити це, усі жінки, що живуть у домі, будуть нещасливими. Вірили, що дерево приносить удачу своїм власникам, а ось коли зрубати його – удача зникає, і на її місце приходять різноманітні негаразди.

Прикмети також стверджують, що родючі та молоді дерева не можна рубати молодим людям – начебто через це вони можуть захворіти. І тому корчувати сад викликали сусідів – чужих людей чи з родини з іншого місця, адже у такому випадку вирубка дерева не принесе людині біди.

Також не варто рубати дерева з березня по жовтень – у цей час стовбуром рослини тече сік, а сік – це наче кров людини. Якщо рубати дерево у цей час, вірили, що можна накликати на себе різні хвороби.



Яблуню рубати не можна / Фото Pexels

Горіх

Ламати гілки горіха не можна, адже вірили, що це досить мстиве дерево, і людина, що пошкодила його, може втратити майно, чи навіть здоров'я. Вважалося, що горіх начебто має душу та пам'ять, і через це зовсім не любить, коли його ображають чи калічать.

Окрім того, вірять, що в горіхові можуть жити духи: не тільки добрі, але й злі. І щойно після вирубки вони опиняться без житла, можуть почати шкодити людині.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити горіх на подвір'ї.

Калина

Рубати калину, що росте на подвір'ї – це спосіб накликати на дім лихо та різні негаразди. Окрім того, вірили, що ніколи не можна палити багаття з калинових гілок: тоді начебто з гілками згорять і удача та щастя людини.

Набагато краще буде викорчувати цілий кущ, якщо потрібно його прибрати. А ось рубати калину заборонено.