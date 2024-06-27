Черные цветы могут добавить драматичности вашему саду, но они точно влюбят вас в себя. Цветы черного цвета могут стать эффектным акцентом в вашем саду. Некоторые из этих растений могут иметь специфические требования к уходу и условиям выращивания, поэтому обязательно ознакомьтесь с их особенностями перед посадкой.

К теме Полностью бесплатно: как размножить свою гортензию черенками

Тюльпан "Королева ночи"

Этот вид тюльпанов вместо привычных нам розовых или красных цветов, имеет насыщенно-фиолетовый, почти черный цвет. Ухаживать за этим видом тюльпанов надо так же, как и за всеми другими сортами. Такие тюльпаны внесут яркий контраст в ваш сад на фоне ярких или пастельных оттенков.

Анютины глазки темно-фиолетовые

Цветы хорошо переносят очень жаркую и холодную погоду и бывают самых разнообразных цветов. Кроме ярких синих и желтых цветов советуем остановиться на темно-фиолетовом оттенке, который издалека выглядит будто черный.

Черный ирис

Садоводы любят ирис за обильное цветение и разнообразную окраску и несмотря на это, в продаже можно найти в черные виды. Самым популярным считается иорданский ирис. Этот цветок хорошо переносит засушливую среду, однако для цветения нужно солнечное место, которое будет защищено от сквозняка.



Черный ирис выглядит довольно необычно / Фото Pinterest

Черный гиацинт

Это многолетнее цветущее растение известно нам благодаря яркой окраске цветов, впрочем среди видов есть очень темный оттенок. Черный гиацинт является редким, впрочем его можно выращивать даже в помещение. Расти цветок может на всех типах почв и не является прихотливым.

Темно-фиолетовая калла

Растение имеет очень темные фиолетовые цветы, которые выглядят так, будто они черные. Каллы очень красиво смотрятся в саду, поэтому попробуйте украсить клумбу еще и такой разновидностью.