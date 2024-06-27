Черные цветы могут добавить драматичности вашему саду, но они точно влюбят вас в себя. Цветы черного цвета могут стать эффектным акцентом в вашем саду. Некоторые из этих растений могут иметь специфические требования к уходу и условиям выращивания, поэтому обязательно ознакомьтесь с их особенностями перед посадкой.

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Тюльпан "Королева ночи"

Этот вид тюльпанов вместо привычных нам розовых или красных цветов, имеет насыщенно-фиолетовый, почти черный цвет. Ухаживать за этим видом тюльпанов надо так же, как и за всеми другими сортами. Такие тюльпаны внесут яркий контраст в ваш сад на фоне ярких или пастельных оттенков.

Анютины глазки темно-фиолетовые

Цветы хорошо переносят очень жаркую и холодную погоду и бывают самых разнообразных цветов. Кроме ярких синих и желтых цветов советуем остановиться на темно-фиолетовом оттенке, который издалека выглядит будто черный.

Черный ирис

Садоводы любят ирис за обильное цветение и разнообразную окраску и несмотря на это, в продаже можно найти в черные виды. Самым популярным считается иорданский ирис. Этот цветок хорошо переносит засушливую среду, однако для цветения нужно солнечное место, которое будет защищено от сквозняка.

Черный ирис выглядит довольно необычно
Черный ирис выглядит довольно необычно / Фото Pinterest

Черный гиацинт

Это многолетнее цветущее растение известно нам благодаря яркой окраске цветов, впрочем среди видов есть очень темный оттенок. Черный гиацинт является редким, впрочем его можно выращивать даже в помещение. Расти цветок может на всех типах почв и не является прихотливым.

Темно-фиолетовая калла

Растение имеет очень темные фиолетовые цветы, которые выглядят так, будто они черные. Каллы очень красиво смотрятся в саду, поэтому попробуйте украсить клумбу еще и такой разновидностью.