Чорні квіти можуть додати драматичності вашому саду, але вони точно закохають вас в себе. Квіти чорного кольору можуть стати ефектним акцентом у вашому саду. Деякі з цих рослин можуть мати специфічні вимоги до догляду та умов вирощування, тому обов'язково ознайомтеся з їх особливостями перед посадкою.

До теми Повністю безплатно: як розмножити свою гортензію живцями

Тюльпан "Королева ночі"

Цей вид тюльпанів замість звичних нам рожевих чи червоних квітів, має насичено-фіолетовий, майже чорний колір. Доглядати за цим видом тюльпанів треба так само, як і за всіма іншими сортами. Такі тюльпани внесуть яскравий контраст у ваш сад на тлі яскравих чи пастельних відтінків.

Братки темно-фіолетові

Квіти добре переносять дуже спекотну та холодну погоду та бувають найрізноманітніших кольорів. Окрім яскравих синіх та жовтих кольорів радимо зупинитися на темно-фіолетовому відтінку, який здалека виглядає ніби чорний.

Чорний ірис

Садівники люблять ірис за рясне цвітіння та різноманітне забарвлення та попри це, в продажі можна знайти в чорні види. Найпопулярнішим вважається йорданський ірис. Ця квітка добре переносить посушливе середовище, однак для цвітіння потрібне сонячне місце, яке буде захищене від протягу.

Чорний ірис виглядає досить незвично
Чорний ірис виглядає досить незвично / Фото Pinterest

Чорний гіацинт

Ця багаторічна квітуча рослина знана нам завдяки яскравим забарвленням квітів, втім серед видів є дуже темний відтінок. Чорний гіацинт є рідкісним, втім його можна вирощувати навіть у приміщення. Рости квітка може на всіх типах ґрунтів та не є вибагливою.

Темно-фіолетова калла

Рослина має дуже темні фіолетові квіти, які виглядають так, ніби вони чорні. Калли дуже красиво виглядають в саду, тож спробуйте прикрасити клумбу ще й таким різновидом.