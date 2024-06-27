Чорні квіти можуть додати драматичності вашому саду, але вони точно закохають вас в себе. Квіти чорного кольору можуть стати ефектним акцентом у вашому саду. Деякі з цих рослин можуть мати специфічні вимоги до догляду та умов вирощування, тому обов'язково ознайомтеся з їх особливостями перед посадкою.
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Тюльпан "Королева ночі"
Цей вид тюльпанів замість звичних нам рожевих чи червоних квітів, має насичено-фіолетовий, майже чорний колір. Доглядати за цим видом тюльпанів треба так само, як і за всіма іншими сортами. Такі тюльпани внесуть яскравий контраст у ваш сад на тлі яскравих чи пастельних відтінків.
Братки темно-фіолетові
Квіти добре переносять дуже спекотну та холодну погоду та бувають найрізноманітніших кольорів. Окрім яскравих синіх та жовтих кольорів радимо зупинитися на темно-фіолетовому відтінку, який здалека виглядає ніби чорний.
Чорний ірис
Садівники люблять ірис за рясне цвітіння та різноманітне забарвлення та попри це, в продажі можна знайти в чорні види. Найпопулярнішим вважається йорданський ірис. Ця квітка добре переносить посушливе середовище, однак для цвітіння потрібне сонячне місце, яке буде захищене від протягу.
Чорний ірис виглядає досить незвично / Фото Pinterest
Чорний гіацинт
Ця багаторічна квітуча рослина знана нам завдяки яскравим забарвленням квітів, втім серед видів є дуже темний відтінок. Чорний гіацинт є рідкісним, втім його можна вирощувати навіть у приміщення. Рости квітка може на всіх типах ґрунтів та не є вибагливою.
Темно-фіолетова калла
Рослина має дуже темні фіолетові квіти, які виглядають так, ніби вони чорні. Калли дуже красиво виглядають в саду, тож спробуйте прикрасити клумбу ще й таким різновидом.