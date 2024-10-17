5 самых грязных мест вашей кухни, о которых вы и не подозреваете: присмотритесь к ним

Кухня – это самая грязная комната дома, ведь именно в ней постоянно что-то готовится, проливаются жидкости и просыпаются продукты. Но есть несколько мест, на которые вы не обращаете внимания во время уборки.

На кухне точно есть места, которые вы убираете ежедневно или по крайней мере раз в несколько дней. Но есть и такие, к которым даже не хочется приближаться, даже если вы знаете, что они действительно нуждаются в чистке, пишет The Spruce.

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Ручки и сенсорные панели

Каждый прибор на вашей кухне имеет свою панель управления, и во время уборки вы, вероятно, не очень часто задумываетесь о том, чтобы чистить их. А впрочем, именно на этих местах собирается очень много микробов, жира и грязи.

Поэтому по крайней мере раз в неделю нужно дезинфицировать эти поверхности, но лучше делать это даже чаще.

Губки и тряпки

Конечно же, вы используете тряпки и губки для чистки. Но когда вы в последний раз чистили эти губки? Они, вероятно, является самым грязным предметом в доме, ведь грязь, который вы ими убираете, не исчезает, а оседает на материале.

И если вы не хотите заменять чистящие средства после каждой уборки, нужно уделить некоторое внимание их чистке.

Холодильник

Конечно же, холодильник должен быть в чистоте – ведь там вы храните все свои продукты! И нужно чистить не только ручку, но и полки внутри, и вы можете быть удивлены тем, сколько грязи там на самом деле хранится.

Разделочные доски

Доски для нарезки на кухне используются не один раз за день. И каждый раз на них остаются запахи, остатки продуктов и грязь. Поэтому глубокая очистка досок – это то, о чем забывать ни в коем случае нельзя. Важно иметь также по крайней мере две разные доски: одну для фруктов и овощей, а другую для мяса. Так вы уменьшите перекрестное загрязнение во время приготовления пищи.



Разделочные доски нужно чистить / Фото Pexels

Столешницы

Конечно, вы протираете столешницы во время еженедельной уборки, но делать это нужно гораздо чаще. Очень часто на них складывают не только продукты, но и сумки для покупок, кошельки, другие вещи, которые не являются пищей – и после этого столы нужно обязательно качественно очистить.

Но во время чистки не забывайте отодвигать бытовую технику и другие вещи и не пропускайте места в углах.