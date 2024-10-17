5 найбрудніших місць вашої кухні, про які ви й не підозрюєте: придивіться до них

Кухня – це найбрудніша кімната дому, адже саме в ній постійно щось готується, проливаються рідини й просипаються продукти. Та є кілька місць, на які ви не зважаєте під час прибирання.

На кухні точно є місця, які ви прибираєте щоденно або принаймні раз на кілька днів. Але є й такі, до яких навіть не хочеться наближатися, навіть якщо ви знаєте, що вони й справді потребують чищення, пише The Spruce.

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Ручки та сенсорні панелі

Кожен прилад на вашій кухні має свою панель керування, і під час прибирання ви, певно, не дуже часто замислюєтеся про те, аби чистити їх. А втім, саме на цих місцях збирається надзвичайно багато мікробів, жиру та бруду.

Тож принаймні раз на тиждень потрібно дезінфікувати ці поверхні, але краще робити це навіть частіше.

Губки та ганчірки

Звісно ж, ви використовуєте ганчірки та губки для чищення. Але коли ви востаннє чистили ці губки? Вони, певно, є найбруднішим предметом в домі, адже бруд, який ви ними прибираєте, не зникає, а осідає на матеріалі.

І якщо ви не хочете замінювати засоби для чищення після кожного прибирання, потрібно приділити деяку увагу їхньому чищенню.

Холодильник

Звісно ж, холодильник має бути у чистоті – адже там ви зберігаєте усі свої продукти! І потрібно чистити не тільки ручку, але й полиці всередині, і ви можете бути здивовані тим, скільки бруду там насправді зберігається.

Обробні дошки

Дошки для нарізання на кухні використовуються не один раз за день. І кожного разу на них залишаються запахи, залишки продуктів та бруд. Тож глибоке очищення дошок – це те, про що забувати у жодному випадку не можна. Важливо мати також принаймні дві різні дошки: одну для фруктів та овочів, а іншу для м'яса. Так ви зменшите перехресне забруднення під час приготування їжі.



Обробні дошки потрібно чистити / Фото Pexels

Стільниці

Звісно, ви протираєте стільниці під час щотижневого прибирання, але робити це потрібно набагато частіше. Дуже часто на них складають не тільки продукти, але й сумки для покупок, гаманці, інші речі, які не є їжею – і після цього столи потрібно обов'язково якісно очистити.

Але під час чищення не забувайте відсовувати побутову техніку та інші речі й не пропускайте місця у кутах.