Достаточно утверждений о том, что некоторые фрукты помогают в похудении, а от других нужно отказаться, ведь они вредны. Но действительно ли это правда? Диетолог Каролина Марголис поделилась несколькими мифами о фруктах и похудении, которые встречаются чаще всего.

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Фрукты не стоит есть, ведь в них много сахара

Это – одно из самых больших заблуждений относительно фруктов. Они точно не являются "вредными" для вас – ведь существует большая разница между натуральным сахаром во фруктах, который также называют фруктозой, и добавленным сахаром в некоторых обработанных продуктах.

Фруктоза вредна только в больших количествах, которую трудно получить в избытке в естественной форме из фруктов,

– поделилась диетолог.

Фрукты – это также одни из самых питательных продуктов, которые содержат немало нужных человеку веществ – витамины, минералы, антиоксиданты, а также пищевые волокна. Вы можете найти в них и высокое содержание воды, а это значит, что они могут помочь в контроле аппетита и дольше поддерживать ваше чувство сытости.

Фрукты заставляют набирать вес из-за большого количества углеводов

Да, во фруктах действительно содержатся углеводы, но они являются здоровыми и в основном происходят из пищевых волокон. Они же помогают поддерживать в порядке микробиом кишечника, помогают оставаться сытыми и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. И чем больше пищевых волокон в вашем рационе, тем лучше для вашего похудения, ведь фрукты являются естественным источником клетчатки.

Не стоит избегать углеводов и потому, что именно они обеспечивают и ваш мозг, и тело энергией, а также могут поддерживать функции организма и другую активность.

Авокадо приводит к набору веса

Вот фрукт, который часто исключают, когда пытаются похудеть – а впрочем, совсем зря. Несмотря на то, что в авокадо относительно много жиров, это все еще очень полезная пища, которая может помочь вам в ваших попытках сбросить килограммы.



Авокадо полезно для похудения / Фото Pexels

То, что для похудения вам нужно отказаться от жиров – это миф. На самом деле регулярное потребление полезных жиров – именно таких, которые и содержатся в авокадо – приведет к тому, что вы можете лучше контролировать аппетит и оставаться сытыми.

Смешивание фруктов разрушает клетчатку

Многие отказываются от смузи и смешивания и перебивания фруктов, ведь они убеждены, что это приводит к разрушению клетчатки и уменьшению количества питательных веществ. На самом деле это неправда.

Вот что происходит на самом деле – из-за процесса окисления из-за измельчения фруктов и действительно может быть потеряно определенное количество питательных веществ. Но это происходит через некоторое время – нужно около часа. Поэтому если вы готовите смузи и сразу же его выпиваете, вам не о чем беспокоиться.

Нельзя есть фрукты на голодный желудок

Некоторые люди верят, что если есть фрукты на голодный желудок, они просто будут лежать и гнить в желудке, а также это замедлит переваривание других продуктов. Это совсем не соответствует действительности. Некоторые фрукты, которые содержат растворимую клетчатку, могут притягивать воду и образовывать гель, который замедляет пищеварение, но это неплохо.

Так вы можете чувствовать сытость, и это предотвращает скачки уровня сахара в крови после еды, а это помогает контролировать аппетит и вес.