Если вам постоянно приходится сталкиваться с мятым бельем и снова браться за ненавистный утюг, вы можете искать способы облегчить свою работу. И есть несколько ошибок, которые могут усложнять вам работу. Если вы избавитесь от них, глажка точно станет быстрее и легче, пишет Which.

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Используете одинаковую температуру для всего

Если вам нужно быстро погладить большую кучу белья, а это все еще занимает большое количество времени, проблема может заключаться в том, что вы гладите все на одинаковой температуре. И хотя в некоторых случаях это работает, существует причина, почему на этикетках на одежде указывают рекомендуемую температуру стирки и глажки.

Поэтому учитывайте желаемую температуру, чтобы не повредить утюг и ткань, а также сохранить свое время и нервы.

Пересушиваете одежду

Гораздо сложнее устранить складки с одежды, если она полностью высохла. Если вы оставили вещи на солнце или сушилке слишком надолго, они могут стать жесткими и сухими по структуре. Это делает глажку намного сложнее.

Оказывается, глажка одежды, когда она еще немного влажная, не вредит ей, а только облегчает вам работу.

Недостаточно часто чистите утюг

Использование правильной техники глажки – это только половина дела. Также нужно позаботиться о том, чтобы состояние утюга было максимально близким к идеальному. И соблюдение его в чистоте – это лучшее начало.

Убирайте с подошвы известковый налет и нагар и не забывайте менять воду, чтобы не повредить вещи.



Утюг нужно очищать / Фото Pexels

Игнорируете кнопку распыления воды

Гладить сухую одежду, как уже упоминали выше – это чрезвычайно сложно. Большинство утюгов оснащены кнопкой распыления воды, и забывать о ней не стоит. Она может ускорить глажку и облегчить процесс.

Сразу одеваете одежду

После глажки не стоит сразу надевать одежду – лучше оставить ее на некоторое время. Оказывается, из-за нетерпения она может очень легко помяться у вас на теле, и тогда ваша тяжелая работа будет напрасна.