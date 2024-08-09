Выращивание растений – это очень полезно и приятно, но порой бывает непросто. И все же вырастить красивые цветы вполне возможно, если вы сможете избежать нескольких распространенных ошибок, которых часто допускают новички.

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Полив растения водопроводной водой

Это может показаться легким и быстрым решением, однако это точно не лучший выбор для вашего растения. Вместо этого вам нужно брать дистиллированную воду, которая не содержит натрия, ведь накопление соли в воде может быть губительным для любого растения.

Но исправить это легко. Вы можете кипятить воду и охлаждать ее, или оставлять настаиваться в бутылках.

Отсутствие подпитки

Очень часто люди пропускают этот шаг, ведь его не нужно проводить часто, но совсем без подкормки растения не будут процветать. Каждые несколько месяцев вам нужно вносить удобрения для того, чтобы растению хватало разнообразных питательных веществ.

Игнорирование уровня влажности

Не все растения переносят сухой или чрезмерно влажный климат, поэтому вам нужно помнить об этом тогда, когда вы покупаете растения. Уровень влажности в доме в конце концов повлияет на долговременное здоровье вашего растения – особенно в случае, если оно имеет тропическое происхождение.



Уровень влажности очень важен для растений / Фото Pexels

Не пересаживаете

Когда растение стареет или вырастает из горшка, вам нужно заняться пересадкой его в другой горшок. Если же вы не будете этого делать, в конце концов это приведет к тому, что почва обеднеет и в ней не будет хватать питательных веществ для ваших растений.

Не убираете пыль с листьев

Обычно это кропотливая работа, которую большинство людей откладывают до последнего, или вообще избегают ее выполнения. Но поддерживать листья в чистоте очень важно, ведь пыль может блокировать солнечный свет, а это замедляет фотосинтез.