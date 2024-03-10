Ошибки, которые могут привести к поломке утюга: о них стоит знать

Многие хозяйки используют утюги в быту и допускают критические ошибки, даже не подозревая об этом. А это в конечном итоге может привести к поломке прибора.

Утюг – это тот прибор, который можно найти фактически в любом доме, и это вовсе не означает, что все владельцы этого устройства используют его правильно.

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Как правильно пользоваться утюгом

Первая ошибка, о которой не подозревают многие люди во время пользования утюгом – это наливание воды. Наполнять соответствующий отдел прибора жидкостью можно только тогда, когда он отключен от электричества. Это может казаться очевидным, но многие люди об этом забывают.

Воду из парового утюга также нужно обязательно выливать после глажки – именно этот простой прием может продлить жизнь вашей техники. Вы могли об этом не знать, и вода также может перетечь в подошву вашего утюга, и поэтому вы можете обжечься во время следующего ее включения.

Но существуют и другие правила, которых следует придерживаться во время глажки. В частности, не стоит гладить вещи слева направо – это нужно делать сверху вниз, ведь это поможет сохранить одежду от деформации после глажки.

Также подумайте перед тем, как сушить влажные вещи с помощью вашего утюга. Некоторые вещи – например, хлопковые или льняные, можно гладить влажными, зато этого точно не нужно делать с постельным бельем, ведь от этого оно может растянуться и потерять мягкость.

Шерстяные же вещи нужно гладить сухими, но через влажную ткань. Учитывайте также то, что махровые полотенца не стоит гладить вообще, даже если на ялике написано, что глажка разрешена – это может привести к тому, что вещи потеряют свою мягкость.

Кстати, учитывайте также то, что гладить можно только полностью чистые вещи. Если на одежде есть хотя бы незначительное пятно, это может означать, что от воздействия тепла оно только сильнее проникнет в ткань, и вывести его будет гораздо сложнее.