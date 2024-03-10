Помилки, які можуть призвести до поломки праски: про них варто знати

Чимало господарок використовують праски у побуті та припускаються критичних помилок, навіть не підозрюючи про це. А це зрештою може призвести до поломки приладу.

Праска – це той прилад, який можна знайти фактично у будь-якому домі, та це зовсім не означає, що всі власники цього пристрою використовують його правильно.

Цікаво Як доглядати за фіалками на підвіконні: будуть цвісти цілий рік

Як правильно користуватися праскою

Перша помилка, про яку не підозрюють чимало людей під час користування праскою – це наливання води. Наповнювати відповідний відділ приладу рідиною можна тільки тоді, коли вона відключена від електрики. Це може здаватися очевидним, та багато людей про це забувають.

Воду з парової праски також потрібно обов'язково виливати після прасування – саме цей простий прийом може подовжити життя вашої техніки. Ви могли про це не знати, та вода також може перетекти в підошву вашої праски, і через це ви можете обпектися під час наступного її включення.

Та існують і інші правила, яких варто дотримуватися під час прасування. Зокрема, не варто прасувати речі зліва направо – це потрібно робити згори до низу, адже це допоможе зберегти одяг від деформації після прасування.

Також подумайте перед тим, як сушити вологі речі за допомогою вашої праски. Деякі речі – наприклад, бавовняні чи лляні, можна прасувати вологими, натомість цього точно не потрібно робити із постільною білизною, адже від цього вона може розтягтися і втратити м'якість.

Вовняні ж речі потрібно прасувати сухими, але через вологу тканину. Зважайте також на те, що махрові рушники не варто прасувати взагалі, навіть якщо на ялику написано, що прасування дозволене – це може призвести до того, що речі втратять свою м'якість.

До речі, зважайте також на те, що прасувати можна тільки повністю чисті речі. Якщо на одязі є хоча би незначна пляма, це може означати, що від дії тепла вона тільки сильніше проникне у тканину, і вивести її буде набагато складніше.