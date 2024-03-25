Кто не любит после сложного дня понежиться в горячей воде в душе! Но, к сожалению, ученые считают, что эта привычка может быть губительной для вашего здоровья и существенно влиять на состояние кожи и волос. Новый отчет показал, что мытье такой горячей водой, от которой идет пар, может лишить вашу кожу слишком большого количества натурального жира.
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Чем опасен горячий душ
Daily Star сообщает, что чрезмерная горячая вода может повлиять не только на внешний вид вашей прически и кожного покрова, но и создать дополнительную нагрузку для сердца. Особенно рискованно это для тех людей, которые ранее имели связанные с этим органом заболевания. Такой душ может привести даже к тому, что человек может потерять сознание, и из-за пребывания в ванной это останется незамеченным.
Тепло от горячего душа вызывает расширение кровеносных сосудов, что требует от сердца усиленной работы, чтобы поддерживать кровообращение,
– объясняют исследователи.
Дополнительная нагрузка на сердце точно нежелательна для людей, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания, ведь это приводит к усиленному стрессу. А сочетание стресса и резких перепадов артериального давления очень сильно повышает риск обморока. Учитывайте также то, что падение именно в душе может привести к серьезным травмам.
Очень горячая вода в душе может навредить / Фото Pexels
И вы могли об этом не догадываться, и принятие чрезмерно горячего душа перед засыпанием может также ухудшить и ваш сон. Несмотря на то, что сначала вода расслабляет, в конце концов температура вашего тела повысится, а это будет препятствовать естественному процессу охлаждения, что так нужен для хорошего сна.
Именно охлаждение сигнализирует вашему телу, что уже пора спать, а горячий душ вечером может существенно задержать этот процесс. Более того, очень горячая вода в душе может даже ухудшит симптомы астмы и перенести бактерии плесени с плитки в ваши легкие. Нельзя забывать и об опасности ожогов кожи.
Поэтому комфорт и мгновенное удовольствие, которое вы получаете от горячей воды в душе – это на самом деле палка о двух концах, и потенциально это может повлиять на здоровье не только вашей кожи, но и сердечно-сосудистой системы.