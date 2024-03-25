Портит кожу, волосы и даже сон: одна ошибка в душе, которую делают почти все

Ежедневное очищение, если вы будете делать его неправильным способом, может привести к тому, что на вашем теле станет значительно меньше натуральных жиров. Как результат - сухость, шелушение и зуд кожи.

Кто не любит после сложного дня понежиться в горячей воде в душе! Но, к сожалению, ученые считают, что эта привычка может быть губительной для вашего здоровья и существенно влиять на состояние кожи и волос. Новый отчет показал, что мытье такой горячей водой, от которой идет пар, может лишить вашу кожу слишком большого количества натурального жира.

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Чем опасен горячий душ

Daily Star сообщает, что чрезмерная горячая вода может повлиять не только на внешний вид вашей прически и кожного покрова, но и создать дополнительную нагрузку для сердца. Особенно рискованно это для тех людей, которые ранее имели связанные с этим органом заболевания. Такой душ может привести даже к тому, что человек может потерять сознание, и из-за пребывания в ванной это останется незамеченным.

Тепло от горячего душа вызывает расширение кровеносных сосудов, что требует от сердца усиленной работы, чтобы поддерживать кровообращение,

– объясняют исследователи.

Дополнительная нагрузка на сердце точно нежелательна для людей, которые уже имеют сердечно-сосудистые заболевания, ведь это приводит к усиленному стрессу. А сочетание стресса и резких перепадов артериального давления очень сильно повышает риск обморока. Учитывайте также то, что падение именно в душе может привести к серьезным травмам.



Очень горячая вода в душе может навредить / Фото Pexels

И вы могли об этом не догадываться, и принятие чрезмерно горячего душа перед засыпанием может также ухудшить и ваш сон. Несмотря на то, что сначала вода расслабляет, в конце концов температура вашего тела повысится, а это будет препятствовать естественному процессу охлаждения, что так нужен для хорошего сна.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Именно охлаждение сигнализирует вашему телу, что уже пора спать, а горячий душ вечером может существенно задержать этот процесс. Более того, очень горячая вода в душе может даже ухудшит симптомы астмы и перенести бактерии плесени с плитки в ваши легкие. Нельзя забывать и об опасности ожогов кожи.

Поэтому комфорт и мгновенное удовольствие, которое вы получаете от горячей воды в душе – это на самом деле палка о двух концах, и потенциально это может повлиять на здоровье не только вашей кожи, но и сердечно-сосудистой системы.