Псує шкіру, волосся і навіть сон: одна помилка в душі, яку роблять майже всі

Щоденне очищення, якщо ви будете робити його у неправильний спосіб, може призвести до того, що на вашому тілі стане значно менше натуральних жирів. Як результат – сухість, лущення та свербіння шкіри.

Хто не любить після складного дня поніжитися у гарячій воді в душі! Та, на жаль, вчені вважають, що ця звичка може бути згубною для вашого здоров'я та суттєво впливати на стан шкіри та волосся. Новий звіт показав, що миття такою гарячою водою, від якої йде пара, може позбавити вашу шкіру надто великої кількості натурального жиру.

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Чим небезпечний гарячий душ

Daily Star повідомляє, що надмірна гаряча вода може вплинути не тільки на зовнішній вигляд вашої зачіски та шкірного покрову, але і створити додаткове навантаження для серця. Особливо ризиковано це для тих людей, які раніше мали пов'язані із цим органом захворювання. Такий душ може призвести навіть до того, що людина може втратити свідомість, і через перебування у ванній це залишиться непоміченим.

Тепло від гарячого душу спричиняє розширення кровоносних судин, що вимагає від серця посиленої роботи, щоб підтримувати кровообіг,

– пояснюють дослідники.

Додаткове навантаження на серце точно небажане для людей, які вже мають серцево-судинні захворювання, адже це призводить до посиленого стресу. А поєднання стресу та різких перепадів артеріального тиску дуже сильно підвищує ризик непритомності. Зважайте також на те, що падіння саме у душі може призвести до серйозних травм.



Дуже гаряча вода в душі може нашкодити / Фото Pexels

І ви могли про це не здогадуватися, та прийняття надмірно гарячого душу перед засинанням може також погіршити і ваш сон. Попри те, що спершу вода розслабляє, зрештою температура вашого тіла підвищиться, а це буде перешкоджати природному процесу охолодження, що так потрібний для хорошого сну.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Саме охолодження сигналізує вашому тілу, що вже пора спати, а гарячий душ ввечері може суттєво затримати цей процес. Ба більше, дуже гаряча вода у душі може навіть погіршить симптоми астми та перенести бактерії плісняви із плитки до ваших легень. Не можна забувати і про небезпеку опіків шкіри.

Тож комфорт та миттєве задоволення, яке ви отримуєте від гарячої води у душі – це насправді палиця з двома кінцями, і потенційно це може вплинути на здоров'я не тільки вашої шкіри, але і серцево-судинної системи.