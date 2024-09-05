Никогда не делайте этого с кроватью: простые действия могут притянуть несчастья и беды

Кровать – это основной элемент меблировки в спальне, и ее можно найти в каждой квартире без исключения. Но, оказывается, существует немало примет относительно нее, которые предвещают беду.

Издавна предки верили, что к кровати нужно относиться как к сакральному предмету, и быть очень осторожными с действиями по отношению к ней. Например, не стоит пускать в свою кровать гостей, даже если это родственники или близкие.

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Какие есть приметы о постели

Прежде всего, предки были убеждены, что если вы впустите кого-то в свою кровать, то это может привести к риску навлечь беды и конфликты на свою семью. И в отдельных случаях дело вроде бы может дойти даже до супружеской измены.

Но если вы все же пустили гостя переночевать на кровать, застилать его следует не ранее, чем через час после того, как он уйдет из вашего дома. Так вы защитите себя от несчастья и злых мыслей.

Но если вы, например, во время сна упали с кровати, расстраиваться не стоит, ведь эта примета считается положительной и предвещает скорое богатство.

А вот примета относительно подушек: в первую брачную ночь молодоженов их всегда нужно класть так, чтобы разрезы наволочек касались: это поможет сохранить гармонию в молодой семье и избежать многих ссор и конфликтов.



Кровать окружена разнообразными приметами / Фото Pexels

А перед тем, как ложиться спать, не забудьте заглянуть под кровать. Считается, что это простое действие может подарить защиту от нечистой силы. Чтобы день был удачным, утром с кровати нужно встать сразу на обе ноги. Но вот первый шаг обязательно стоит сделать все же с правой.

Вставать с кровати старайтесь с противоположной стороны от того, с которого вы ложились спать. И никогда не кладите на кровать зеркало, лекарства и сухие цветы. Считается, что все эти предметы притягивают невзгоды, если положить их на место, где вы проводите ночь.

А с зеркалом связана еще одна примета: никогда нельзя его ставить напротив кровати. В таком случае всю семью могут постигнуть невзгоды и несчастья.

А есть ли у вас привычка оставлять кровать незастеленной после того, как вы проснулись? Что ж, самое время от нее избавиться, ведь предки были убеждены, что такое действие может привлечь в дом различные болезни. Кстати, не стоит менять постельное белье в воскресенье: это может привести к тому, что всю следующую неделю вы будете плохо спать.