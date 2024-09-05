Ніколи не робіть цього з ліжком: прості дії можуть притягнути нещастя та біди

Ліжко – це основний елемент меблювання у спальні, і його можна знайти у кожній квартирі без винятку. Та, виявляється, існує чимало прикмет щодо нього, які віщують біду.

Здавна пращури вірили, що до ліжка потрібно ставитися як до сакрального предмета, і бути дуже обережними з діями щодо нього. Наприклад, не варто пускати у своє ліжко гостей, навіть якщо це родичі чи близькі.

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Які є прикмети про ліжко

Перш за все, пращури були переконані, що якщо ви впустите когось у своє ліжко, то це може призвести до ризику накликати біди та конфлікти на свою родину. І в окремих випадках справа начебто може дійти навіть до подружньої зради.

Але якщо ви все ж пустили гостя переночувати на ліжко, застеляти його слід не раніше, ніж через годину після того, як він піде з вашого дому. Так ви захистите себе від нещастя та злих думок.

Та якщо ви, наприклад, під час сну впали з ліжка, засмучуватися не варто, адже ця прикмета вважається позитивною і віщує швидке багатство.

А ось прикмета щодо подушок: в першу шлюбну ніч молодят їх завжди потрібно класти так, щоб розрізи наволочок доторкалися: це допоможе зберегти гармонію у молодій сім'ї та уникнути багатьох сварок та конфліктів.



Ліжко оточене різноманітними прикметами / Фото Pexels

А перед тим, як лягати спати, не забудьте зазирнути під ліжко. Вважається, що ця проста дія може подарувати захист від нечистої сили. Щоб день був вдалим, вранці з ліжка потрібно встати відразу на обидві ноги. Але ось перший крок обов'язково варто зробити все ж з правої.

Вставати з ліжка намагайтеся з протилежного боку від того, з якого ви лягали спати. І ніколи не кладіть на ліжко дзеркало, ліки та сухі квіти. Вважається, що всі ці предмети притягують негаразди, якщо покласти їх на місце, де ви проводите ніч.

А з дзеркалом пов'язана ще одна прикмета: ніколи не можна його ставити навпроти ліжка. У такому випадку усю сім'ю можуть спіткати негаразди та нещастя.

А чи є у вас звичка залишати ліжко незастеленим після того, як ви прокинулися? Що ж, саме час її позбутися, адже пращури були переконані, що така дія може притягнути у дім різні хвороби. До речі, не варто змінювати постільну білизну в неділю: це може призвести до того, що весь наступний тиждень ви будете погано спати.