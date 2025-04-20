Упало и разбилось пасхальное яйцо: вот что означает примета

Пасха – это большой церковный праздник, который, впрочем, окружен большим количеством примет. И многие из них касаются традиционных крашеных яиц – крашенок и писанок.

Окрашивание яиц на Пасху – это давняя традиция, которая существует и популярна до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Яйцо символизирует воскресение и продолжение жизни. А вот пасхальное яйцо вроде бы наделено особой силой – и именно поэтому с ним связано немало примет.

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Какие есть приметы о пасхальных яйцах?

Обычно красить нужно столько яиц, сколько членов семьи будет за праздничным столом, и еще несколько яиц дополнительно или на подарок. Впрочем, существует еще и другая примета, которая определяет точное количество пасхальных яиц, которые нужно сделать на Пасху.

До сих пор существует традиция на праздник разбивать яйца друг о друга. Тот, чье яйцо треснет первым, должен позаботиться о своем здоровье, в течение года уделять внимание семье и быть осторожным на работе – ведь это сигнал о возможных проблемах.

А вот тот человек, яйцо которого останется целым последним, весь год будет иметь удачу и хорошее здоровье, не столкнется с проблемами в личной жизни. Если же пасхальное яйцо выпало из рук и разбилось – стоит ждать неприятностей.

По возможности в таком случае стоит отказаться от поездок, новых деловых встреч, а также не начинайте новые важные дела. Если отменить встречи не получается, тогда на них стоит быть очень осмотрительными.



С пасхальными яйцами стоит быть осторожными / Фото Pexels

А вот если пасхальное яйцо разбилось еще до обеда – это обещает ссоры в семье, или конфликт с посторонним человеком в течение дня. Если же яйцо упало уже после еды, тогда это может быть сигналом к возможным материальным потерям.

Кстати, после того, как пасхальные яйца будут съедены, выбрасывать скорлупу нельзя – ее советуют спрятать в земле на пастбище. Так вроде бы можно было защитить домашний скот от сглаза. Считалось плохой приметой заносить в дом яйца, а также выносить их после захода солнца.

Верили также, что если освященные пасхальные яйца в течение нескольких дней лежат дома у образов и не портятся, значит, в доме есть благодать.