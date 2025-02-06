Выбрать ранние сорта огурцов для теплицы и огорода – это непростая задача и для опытных огородников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Поэтому не помешает обратить внимание на список ранних огурцов с роскошными характеристиками.

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Кустовая

Это просто невероятный вариант для людей, ищущих огурцы с маленькими, но сочными плодами. В Украине Кустовой сорт – это практически классика, и его на протяжении многих лет выращивают и любители, и профессионалы.

Он прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям и отличается выносливостью. А вкус удовлетворит даже самых требовательных огородников. Длина плода – 10 – 12 сантиметров, а для созревания ему нужно 40 – 45 дней с первых всходов.

Конкурент

Если вы хотите выращивать ранние огурцы на открытом грунте, а также хотите получить высокий урожай, тогда огурец Конкурент – это лучший вариант. Для его выращивания используется стандартная агротехника. Одно из самых больших преимуществ этого сорта – его неприхотливость.

Весит один плод около 100 граммов, а длина – 10 – 12 сантиметров. С одного квадратного метра вам удастся собрать около 3 – 4 килограммов, и все это – уже через 40 дней после появления первых всходов.



Сорта огурцов нужно выбирать тщательно / Фото Pexels

Азарт F1

Этот ранний сорт огурцов подойдет и для теплицы, и для огорода. Кроме того, он не только раннеспелый, но и самоопыляемый и универсальный в использовании. Точно порадует вас размером и вкусовыми характеристиками.

Созреют первые плоды уже через 45 – 50 дней после всходов. Огурцы мясистые, налитые соком и хрустящие и дадут невероятный урожай – до 5 килограммов с одного метра квадратного.

Везунчик

Идеальный сорт для теплиц – самоопыляемый, урожайный и очень ранний. Подходит и для домашнего, и даже для коммерческого выращивания. Сорт создан современными селекционерами и имеет невероятные характеристики – длиной достигает 15 сантиметров, а с одного квадратного метра удастся собрать до 7 килограммов огурцов.