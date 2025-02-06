Размером с голову и чрезвычайно сладкие: топ-5 сортов свеклы

Свекла – это чрезвычайно важный корнеплод, который можно увидеть на любом украинском огороде. Но если вы хотите готовить самый вкусный борщ, тогда нужно отнестись к выбору сорта свеклы серьезно.

Чтобы блюда из свеклы стабильно радовали вкусом, нужно выбирать только сладкие сорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Поэтому обратите внимание на эти 5 сортов сладкой свеклы.

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Борщевая

Немало сладких сортов красной свеклы специально выводили для приготовления вкусных блюд. И борщевая свекла – это настоящая находка для людей, любящих готовить традиционные украинские блюда. Этот невероятный сорт позволит воплотить вам все свои кулинарные замыслы, а также даст стабильно хороший урожай.

Средний вес плода – 300 – 400 граммов, свеклы вырастают большими, округлыми и с ярко выраженными кольцами.

Риваль

Определить самый сладкий сорт свеклы может быть сложно, но Риваль – точно где-то в топах. Он не трескается на грядках, что является невероятным преимуществом сорта. Кроме того, у свеклы нет колец, поэтому она может сохранять плотную текстуру независимо от термической обработки.

Поэтому если вы ищете среднепоздний сорт, что может поддерживать хрустящую текстуру, Риваль подойдет идеально. Плоды весят в среднем 200 – 300 граммов, продолговато-вытянутые, на цвет темно-красные с гладкой кожурой.

Бордо

Этот сорт свеклы не только чрезвычайно сладкий, но и может долго храниться. Она будет лежать у вас в погребе хоть до следующего сезона, и при этом не потеряют вкусовых качеств и не будут гнить.

Этот сорт также среднепоздний, с округло-продолговатыми плодами и красно-бордовые на цвет, без колец. На вкус свекла сладкая, насыщенные и ароматные.



Сорт свеклы нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Винегретная

Этот сорт свеклы не только сладкий, но и имеет темный, чрезвычайно насыщенный цвет. Плоды средние или крупные, шаровидные с длинными хвостиками. Вес может колебаться от 150 – 200 граммов до 400 – 500 граммов. На вкус они сладкие, нежные и освежающие, а значит, что подходят не только для борщей, но и для салатов и закусок.

Цилиндра

Если вдруг вы хотите не только насладиться сладковатым, свежим вкусом свеклы, но и получить максимальный заряд аминокислот, тогда вам нужно высадить на огороде Цилиндру. Этот корнеплод отличается необычной формой, однако порадует цветом, вкусом и пользой.

Плоды крупные и могут достигать 500 граммов.