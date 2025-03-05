Дадут быстрее урожай: список фруктовых деревьев, которые надо обрезать в марте

Уже в начале весны нужно начинать обрезку фруктовых деревьев, чтобы они давали хороший урожай. Лучшим месяцем для начала ухода за садовыми культурами считается март. Надо спешить осуществить обрезку до момента формирования почек.

Прежде всего обрезка деревьев формирует эстетически привлекательную крону, улучшает плоды и контролирует рост, пишет 24 Канал со ссылкой на "Клиому Сервис". Нужно позаботиться об инвентаре для обрезки – он должен быть острым и обработан дезинфектором.

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Во время обрезки всех фруктовых деревьев, следует быть осторожными, чтобы не повредить почки.

Обрезка груши

Чтобы помешать образованию чрезмерного количества закрутов, груши нужно обрезать на боковой отросток. На второй год роста дерево формируют ярусами по количеству веерных скелетных ветвей, что расположены ниже, чем центральный ствол растения.

Обрезка вишни

Крону вишни нужно лишь проредить. Раскидистую крону формируют укорачиванием сильных ветвей на почку, которая растет наружу. Через год побеги, растущие в области штамба удаляются, а скелетные ветви обрезаются на сильную почку. В будущем вишню нужно лишь прореживать и удалять больные и сухие ветки.

Обрезка яблони

Яблоню впервые обрезают после посадки – штамб урезают до 90 сантиметров. Боковые побеги урезают на четверть всей длины, а если их нет, то обрезку можно провести уже следующей весной. Если дерево яблони взрослое, то их надо избавлять от перемерзших побегов.



Обрезка яблони улучшит урожай / Фото Pexels

Обрезка сливы

Ствол после высадки рекомендуется обрезать до 75 сантиметров, чтобы дерево хорошо сформировалось. Уже на следующий год обрезать нужно конкурирующие ветви. Побеги, что будут заглушать крону обрезать стоит на кольцо. Все поврежденные и перемерзшие ветви надо убрать. Ветки у дерева можно удалять только тогда, когда ему будет 4 года.

Обрезка персика

Крона персикового дерева должна иметь низкий штамб и форму чаши. После посадки персик обрезается до 20 сантиметров над участком прививки. Старые ветви можно обильно удалять. Во время первой весенней обрезки отростки можно укоротить до трех почек, а дальше стоит обрезать ветви, которые не плодоносят где-то до 20 сантиметров.