Дадут больше урожая: какие фруктовые деревья надо обрезать в марте

Плодовые деревья надо обрезать в начале весны для того, чтобы они дали хороший урожай. Март– лучшее время для ухода за садовыми культурами. Садоводы рекомендуют успеть сделать обрезку до момента, пока не сформируются почки.

Обрезать деревья надо по нескольким причинам – это формирование эстетически привлекательной кроны, улучшение плодов, повышение морозостойкости растения и контроль роста.

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Ваш инвентарь для обрезки должен быть острым и обработан дезинфектором. Молодые деревья в первые три года сильно обрезать не надо. Важно только удалить поврежденные и больные побеги. С другими деревьями будьте аккуратными, чтобы не разрушить почки.

Обрезка яблони

Впервые яблоню обрезают после посадки. Урезание штамба выполняется до 90 сантиметров. Если есть боковые побеги, врезайте на четверть всей длины. В случае, если их нет, то обрезку надо провести следующей весной. Взрослые деревья надо избавлять от перемерзших побегов.

Обрезка груши

Ветки груши надо обрезать на боковой отросток, который препятствует образованию чрезмерного количества закруток. Уже на второй год роста растение формируют ярусами по несколько веерных скелетных ветвей, расположенных ниже, чем центральный ствол растения.

Обрезка вишни

Крону вишни обрезать не рекомендуется, лучше прореживать. Раскидистую крону можно сформировать укорачиванием сильных ветвей на почку, которая растет наружу. Через год те побеги, растущие в обрасти штамба надо удалить, а скелетные ветви обрезать на сильную почку. В будущем надо вишню прореживать и удалять сухие и больные ветви.



Список фруктовых деревьев, которые надо обрезать весной / Фото Pexels

Обрезка сливы

После высадки ствол обрезайте до 75 сантиметров, чтобы хорошо сформировалось дерево. На следующий год надо обрезать конкурирующие ветви. Все побеги, которые будут заглушать крону надо обрезать на кольцо и убрать перемерзшие и поврежденные ветви. Ветки у сливы удаляйте тогда, когда дереву будет 4 года.

Обрезка персика

Крона дерева должна иметь низкий штамб и форму чаши. После посадки персик надо обрезать до 20 сантиметров над участком прививки. Старые ветви можете обильно удалять. Во время первой весенней обрезки укорачивайте отростки до трех почек. Далее надо обрезать ветви, которые не плодоносят до 20 сантиметров.

Обрезка абрикоса

Центральную ветку нужно обрезать до 75 сантиметров, а мелкую поросль сбоку убавить на кольцо. Через год пару скелетных веток нужно обрезать до 20 сантиметров, а центральную ветку сделать меньше, чтобы она возвышалась над боковыми ветвями на 15 сантиметров.