5 самых полезных ягод, которые вам точно стоит есть: совет диетолога

Если вы хотите добавить в свой рацион больше продуктов, которые богаты питательными веществами, тогда вам точно нужно задуматься о ягодах. Они и вкусные, и чрезвычайно полезные.

Существует множество причин, по которым вы можете любить ягоды – они вкусные, могут удовлетворить вашу тягу к сладкому, а также чрезвычайно богаты разнообразными питательными соединениями. Кроме того, они также достаточно универсальны, поэтому вы можете есть их прямо горстями. А списком наиболее полезных из них поделилась диетолог Мэдди Паскуариэлло.

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Черника

Черника может быть крошечной ягодой, однако она все еще остается чрезвычайно полезной и наполненной питательными веществами. Прежде всего, вы можете найти в ежевике и чернике немало питательных веществ. Кроме того, черника также содержит и много других полезных минералов – например, кальций, магний и калий. Все эти вещества могут способствовать здоровью костей, а также сокращению мышц и улучшению артериального давления.

Также черника содержит и много антоцианов – растительных пигментов, которые являются антиоксидантами. Именно они придают ягоде синий цвет.

Ежевика



Ежевику нужно чаще есть / Фото Pexels

Она известна своим терпким вкусом и темным оттенком, но также богата антиоксидантами и клетчаткой. Кроме того, наполнена ежевика и витамином С, который полезен для укрепления вашего иммунитета.

Содержит ежевика также определенное количество минералов – кальций, магний и калий, а они участвуют в регуляции нервов и здоровье костей.

Малина

Каждый раз, когда вы съедаете всего одну чашку малины, вместе с ней вы получаете также 32 микрограмма витамина С, а это почти половина вашей суточной потребности в этом веществе. Кроме того, вы получите также свою дозу антиоксидантов – антоцианов, которые содержатся в малине в достаточно большом количестве.



Малина очень полезна / Фото Pexels

Кроме того, нельзя забывать и о клетчатке, которая очень полезна для кишечника.

Клубника

Совсем скоро клубнику можно будет найти на любом прилавке, и этим точно нужно воспользоваться, ведь она очень полезна для вашего здоровья. Учитывайте то, что одна чашка клубники содержит 85 микрограммов витамина С, а это даже больше, чем суточная норма.

Кроме того, эта ягода может быть прекрасным дополнением к хлопьям, смузи или овсяной каши.

Шелковица

Если вы любите шелковицу, тогда это хорошо для вас, ведь это очень питательная ягода. В ней вы можете найти много ненасыщенных жирных кислот, которые помогают контролировать высокий уровень холестерина в крови, а также потенциально снижать риск различных сердечных заболеваний.