Какие яйца полезнее – белые или коричневые: интересный ответ

В магазине каждый из нас видел лотки с белыми и коричневыми яйцами, но задумывались ли вы над тем, почему они имеют разный цвет и что их отличает?

На самом деле ответ прост – никакого различия нет. Цвет яйца зависит от породы курицы. К примеру, куры белого леггорна несут яйца с белой скорлупой, а вот коричневые породы яиц плимут-рокс и род-айленд уже несут яйца с коричневой скорлупой.

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Цвета скорлупы обусловлены пигментами, которые производят куры. Даже у одной породы курицы яичная скорлупа может отличаться в зависимости от генетического доминирования. Генетика является основным фактором, который определяет цвет яиц. Специалисты говорят, что куры, которые несут коричневые яйца, стареют, то как правило, откладывают яйца большего размера и светлого цвета.

А еще на цвет скорлупы влияет окружающая среда курицы, ее рацион и уровень стресса. Из-за этого оттенок может быть светлее или темнее.



Назван ответ о том, какие яйца являются более полезными / Фото Pexels

Какие яйца полезнее – белые или коричневые

Белые и коричневые яйца одинаково питательны по своей полезности. Любое из этих яиц содержит много минералов, витаминов и высококачественного белка. На питательную ценность влияет среда, в которой находится курица. Яйца от кур, которые проводят свое время на солнце, содержит в 3-4 раза больше витамина D.

Кроме того, на содержание питательных веществ влияет тип корма, который ест курица. Если птицы употребляют пищу питательными омега-3 жирными кислотами, то производят яйца с этим содержанием.

А вот на вкус яиц может влиять рацион курицы выращенной в домашних условиях и традиционных способом, когда их разводят в фермах. Обязательно держите яйца в холодильнике при низкой температуре, чтобы дольше сохранить их вкус.