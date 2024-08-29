Які яйця корисніші – білі чи коричневі: цікава відповідь

У магазині кожен з нас бачив лотки з білими та коричневими яйцями, але чи задумувалися ви над тим, чому вони мають різний колір та що їх вирізняє?

Насправді відповідь проста – ніякої відмінності немає. Колір яйця залежить від породи курки. До прикладу, кури білого леггорна несуть яйця з білою шкаралупою, а от коричневі породи яєць плімут-рокс і род-айленд вже несуть яйця з коричневою шкаралупою.

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Кольори шкаралупи обумовлені пігментами, які виробляють кури. Навіть в однієї породи курки яєчна шкаралупа може відрізнятися залежно від генетичного домінування. Генетика є основним фактором, який визначає колір яєць. Фахівці кажуть, що кури, які несуть коричневі яйця, старіють, то як правило, відкладають яйця більшого розміру та світлішого кольору.

А ще на колір шкаралупи впливає навколишнє середовище курки, її раціон та рівень стресу. Через це відтінок може бути світлішим або темнішим.



Названа відповідь про те, які яйця є кориснішими / Фото Pexels

Які яйця корисніші – білі чи коричневі

Білі та коричневі яйця однаково поживні за своєю корисністю. Будь-яке з цих яєць містить багато мінералів, вітамінів та високоякісного білка. На поживну цінність впливає середовище, в якому знаходиться курка. Яйця від курей, які проводять свій час на сонці, містить в 3-4 рази більше вітаміну D.

Окрім того, на вміст поживних речовин впливає тип корму, який їсть курка. Якщо птахи вживають їжу поживними омега-3 жирними кислотами, то виробляють яйця з цим вмістом.

А от на смак яєць може впливати раціон курки вирощеної в домашніх умовах й традиційних способом, коли їх розводять у фермах. Обов’язково тримайте яйця в холодильнику при низькій температурі, щоб надовше зберегти їхній смак.