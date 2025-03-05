4 экзотических фрукта, которые можно вырастить в саду: вы будете поражены

Садоводы постоянно ищут новые и новые культуры, которые можно вырастить на участке. Но есть несколько фруктов, о которых вы еще точно не задумывались.

Если вы хотите добавить в свой обычный сад немного экзотики, этой весной возле яблонь, груш и черешен можно посадить еще несколько необычных фруктовых деревьев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яркая клумба".

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Инжир

Инжир – это один из древнейших фруктов, известный еще с библейских времен. И многие любят уникальный вкус этих сладких, мясистых фруктов – вот только их воспринимают за экзотику, и даже не догадываются, что инжир можно без особых проблем вырастить и в своем саду.

Выращивание инжира в Украине, как убеждают эксперты, вполне реальная задача. Это небольшое дерево или кустарник может хорошо адаптироваться к различным условиям и даже плодоносит дважды в год. Весенний урожай созревает на побегах прошлого года, а осенний – на молодых ветвях.

Главное здесь – правильный уход. Осенью ветви лучше пригибать к земле и укрывать агроволокном, но в южных регионах Украины укрытие может даже не понадобиться. Если вы все сделаете правильно, первый урожай увидите уже на 2 – 3 год после посадки.

Киви

Казалось бы, киви можно только купить в супермаркете – но на самом деле его можно вырастить и на участке возле дома. Главное – подобрать правильный сорт. В украинских климатических условиях хорошо растет актинидия – морозостойкая разновидность киви.

Но даже классическое в нашем понимании растение вполне возможно вырастить, и оно будет давать неплохой урожай. Первые плоды киви дает на 4 – 5 год после посадки, но результат точно того стоит.

Главный секрет успеха – правильное соседство. Большинство сортов киви обоеполые, поэтому для плодоношения нужно высадить мужские и женские растения вместе.



Киви можно вырастить в Украине / Фото Pexels

Хурма

Кто же не любит яркую, сочную хурму? И если вы не хотите покупать ее в магазине, вырастите фрукт сами у себя в саду. Несмотря на то, что хурма считается южным деревом, есть сорта, что могут выдерживать мороз до -25 градусов. Для Украины лучше всего подойдут сорта на виргинском морозостойком подвое – в частности, Божий дар, Никитская Бордовая, Дар Софиевки и несколько других.

Первые несколько лет хурму нужно укрывать от холода, и со временем она закаляется и начнет переживать без проблем даже суровые холодные зимы.

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Гранат

Это – еще один фрукт, который можно вырастить в Украине, и только в южных регионах. В выращивании все просто: нужно выбрать морозостойкий сорт и правильно подготовить дерево к зимовке.

Один из замечательных вариантов – это гранат Крымский полосатый. Саженцы лучше покупать в контейнере: они быстрее приживутся, ведь имеют развитую корневую систему. Сажать лучше гранат весной, в хорошо прогретую почву. Важно выбрать место, хорошо защищенное от ветра, и на 3 – 4 год вы уже увидите первые плоды.