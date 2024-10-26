Меньше – лучше: эти 5 комнатных растений никогда нельзя переливать

Полив – это очень важная часть любого ухода за растениями. Впрочем, иногда слишком много воды может стать настоящей катастрофой.

Иногда достичь идеального баланса между недостаточным поливом и чрезмерным очень непросто. Но для того, чтобы это наконец удалось, нужно понимать, каким растениям нужно много воды, а какие этого не переносят, пишет Real Simple.

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Африканская фиалка

Фиалки – это растения, которые могут цвести до 10 месяцев в году, и поэтому они являются чрезвычайно популярными комнатными цветами. Вот только чрезмерный полив для них может стать губительным, и тогда цветения вы уже не дождетесь.

Для того, чтобы растение не погибло, нужно поставить его в блюдце с водой и галькой для дренажа, или же поливать из тонкой лейки – чтобы вода не попадала на листья.

Кактус

Конечно же, все знают, что кактус может жить без воды в течение длительного времени. Но не все знают, что этот-таки полив может повлечь гибель растения, если провести его неправильно. Для кактуса нужен очень хороший дренаж, чтобы он мог избавиться от остатков воды.



Кактусы нельзя сильно поливать / Фото Pexels

Фикус

Конечно же, фикусам нужен полив для процветания, но слишком много влаги будет вредно. Это может привести к загниванию корней, и пожелтение листьев обычно указывает на то, что растение получает слишком много влаги.

Также эксперты рекомендуют поливать фикус не более, чем раз в неделю и никогда не оставлять растение в воде.

Суккуленты

Суккуленты обычно растут в засушливых частях мира, и когда они являются комнатными растениями, они нуждаются в похожих условиях. Слишком большое количество воды может привести к гниению корней, и тогда растения понемногу приходят в упадок.

Бегонии

Несмотря на то, что бегонии нуждаются в регулярном поливе, очень важно не допускать переувлажнения почвы. Эксперты предупреждают, что избыток воды может привести к пожелтению листьев и к гниению корней и стебля.