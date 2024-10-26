Менше – краще: ці 5 кімнатних рослин ніколи не можна переливати

Полив – це дуже важлива частина будь-якого догляду за рослинами. Втім, іноді надто багато води може стати справжньою катастрофою.

Іноді досягти ідеального балансу між недостатнім поливом та надмірним дуже непросто. Але для того, аби це нарешті вдалося, потрібно розуміти, яким рослинам потрібно багато води, а які цього не переносять, пише Real Simple.

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Африканська фіалка

Фіалки – це рослини, які можуть цвісти до 10 місяців на рік, і тому вони є надзвичайно популярними кімнатними квітами. Ось тільки надмірний полив для них може стати згубним, і тоді цвітіння ви вже не дочекаєтеся.

Для того, щоб рослина не загинула, потрібно поставити її у блюдце з водою та галькою для дренажу, або ж поливати з тонкої лійки – щоб вода не потрапляла на листя.

Кактус

Звісно ж, усі знають, що кактус може жити без води протягом тривалого часу. Але не всі знають, що цей-таки полив може спричинити загибель рослини, якщо провести його неправильно. Для кактуса потрібний дуже хороший дренаж, аби він міг позбутися залишків води.



Кактуси не можна сильно поливати / Фото Pexels

Фікус

Звісно ж, фікусам потрібний полив для процвітання, але надто багато вологи буде шкідливо. Це може призвести до загнивання коренів, і пожовтіння листя зазвичай вказує на те, що рослина отримує надто багато вологи.

Також експерти рекомендують поливати фікус не більше, ніж раз на тиждень і ніколи не залишати рослину у воді.

Сукуленти

Сукуленти зазвичай ростуть у посушливих частинах світу, і коли вони є кімнатними рослинами, вони потребують схожих умов. Надто велика кількість води може призвести до гниття коренів, і тоді рослини потрохи занепадають.

Бегонії

Попри те, що бегонії потребують регулярного поливу, дуже важливо не допускати перезволоження ґрунту. Експерти попереджають, що надлишок води може призвести до пожовтіння листя та до гниття коренів і стебла.