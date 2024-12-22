Эти 5 растений никогда не стоит ставить в спальне

Комнатные растения - это простой и эффективный способ добавить уюта в комнату и сделать ее более приятной. Впрочем, далеко не все из них подходят для спальни.

Не всем растениям подходят одинаковые условия. И цветок, что прекрасно развивается на кухонном подоконнике, в спальне может просто погибнуть, и наоборот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Бостонский папоротник

Это растение имеет уникальное длинные листья, а также особые требования к поливу и влажности. Последняя должна быть достаточно высокой, что не является лучшим для спальни. А если потребности растения не удовлетворить, листья папоротника может начать желтеть, а затем и вообще начнет опадать.

Также этим папоротникам нужно много солнечного света, и часто этого также не хватает в спальне.

Гардения

Благодаря соцветиям белого цвета, выделяющим невероятный аромат, гардения является достаточно популярным комнатным растением. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что гораздо лучше выращивать это растение на улице в теплом климате, а не в помещении.

Они очень чувствительны к изменениям в освещении, восприимчивы к вредителям и просто не терпят нестабильной влажности и температуры.

Калатея

Это – потрясающее дополнение к каждому дому, но не стоит держать ее в спальне. Калатеи бывают достаточно привередливыми и никогда не должны пересыхать. Но также они плохо переносят воду, содержащую фтор – от него на листьях могут появиться коричневые пятна, если вы используете воду из-под крана.

Гораздо лучше для калатеи подойдет ванная или кухня – где они будут вблизи от источника воды.

Фикус

Фикус может идеально вписаться практически на любую полку в вашем доме. И это потрясающее, привлекательное растение, которое придаст комнате элегантности. Впрочем, ему нужно значительно больше света, чем обычно может обеспечить спальня.



Фикусы не слишком подходят для спальни / Фото Pexels

Также фикусы при надлежащем уходе могут быть достаточно высокими, поэтому лучше их переместить в комнату с большим количеством пространства.

Эхеверия

Пастельные цвета и успокаивающие оттенки этих суккулентов делают их отличным выбором для дома, однако они могут плохо расти в вашей спальне. Большинство популярных суккулентов нуждаются в хорошем освещении для стабильного роста. Поэтому гораздо лучше поставить их в гостиной или на кухне.