Ці 5 рослин ніколи не варто ставити у спальні

Кімнатні рослини – це простий та ефективний спосіб додати затишку у кімнату та зробити її більш приємною. Втім, далеко не всі з них підходять для спальні.

Не всім рослинам підходять однакові умови. Та квітка, що чудово розвивається на кухонному підвіконні, у спальні може просто загинути, і навпаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Бостонська папороть

Ця рослина має унікальне довге листя, а також особливі вимоги до поливу та вологості. Остання має бути досить високою, що не є найкращим для спальні. А якщо потреби рослини не задовольнити, листя папороті може почати жовтішати, а згодом й взагалі почне опадати.

Також цим папоротям потрібно багато сонячного світла, і часто цього також не вистачає у спальні.

Гарденія

Завдяки суцвіттям білого кольору, що виділяють неймовірний аромат, гарденія є досить популярною кімнатною рослиною. Втім, експерти сходяться на думці, що набагато краще вирощувати цю рослину надворі у теплому кліматі, а не в приміщенні.

Вони надзвичайно чутливі до змін в освітленні, сприйнятливі до шкідників та просто не терплять нестабільної вологості та температури.

Калатея

Це – приголомшливе доповнення до кожного дому, але не варто тримати її у спальні. Калатеї бувають досить вибагливими та ніколи не мають пересихати. Але також вони погано переносять воду, що містить фтор – від нього на листі можуть з'явитися коричневі плями, якщо ви використовуєте воду з-під крана.

Набагато краще для калатеї підійде ванна чи кухня – де вони будуть поблизу від джерела води.

Фікус

Фікус може ідеально вписатися практично на будь-яку полицю у вашому домі. І це приголомшлива, приваблива рослина, яка додасть кімнаті елегантності. Втім, їй потрібно значно більше світла, ніж зазвичай може забезпечити спальня.



Фікуси не надто підходять для спальні / Фото Pexels

Також фікуси за належного догляду можуть бути досить високими, тож краще їх перемістити у кімнату з більшою кількістю простору.

Ехеверія

Пастельні кольори та заспокійливі відтінки цих сукулентів роблять їх чудовим вибором для дому, проте вони можуть погано рости у вашій спальні. Більшість популярних сукулентів потребують хорошого освітлення для стабільного росту. Тож набагато краще поставити їх у вітальні чи на кухні.