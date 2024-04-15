Для улучшения сна и уменьшения стресса: вот какие комнатные растения должны быть у вас дома

Комнатные растения, оказывается, являются не просто способом сделать ваш дом более уютным и приятным. Они могут быть полезными и по другим, более практичным причинам.

Весной, когда холодная погода уже почти осталась позади, многие начинают посадки на огороде и в саду. Но если у вас нет своего участка, вы вполне можете завести несколько комнатных растений. Они не только украсят ваш дом, но и помогут улучшить сон и уменьшить уровень стресса.

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Растения в вашем доме действительно могут успокаивать вас. И многие любят уход за комнатными растениями – это дает им ощущение цели. Также цветы могут улучшить ваше настроение и сделать вас более бодрыми.

Растение-паук

Это, вероятно, уже культовое растение, которое можно найти чуть ли не в каждом доме: в основном из-за того, что оно не очень прихотливое и достаточно простое в выращивании, но при этом имеет все преимущества других растений: от очистки воздуха до улучшения настроения.

Растения-пауки могут быть идеальным вариантом для вас, если вы новичок в садоводстве и не имеете слишком много опыта. Это растение может поднимать настроение, ведь оно хорошо очищает воздух, и это заставит вас чувствовать себя бодрыми и свежими.

Лилия мира

Благодаря способности и очищать воздух, и поглощать споры плесени, лилия мира считается одним из лучших растений, которые можно поставить в ванной комнате. Так вы сможете насладиться зеленью в каждом уголке вашего дома, а также сделаете воздух в доме намного чище и безопаснее.

Монстера

Идеальное место для монстеры – это ваша спальня, ведь это растение может поднимать настроение и взбадривать ум. Впрочем, учитывайте, что стоит ставить монстеру только в больших помещениях, где для нее будет достаточно и света, и места для роста.



Монстера хорошо подходит для спальни / Фото Pexels

Потос

Это растение может снижать уровень озона и будет особенно полезным для тех людей, которые страдают от дыхательных проблем. Также цветок считается неприхотливым и чрезвычайно простым в выращивании.

Мелисса

Это растение стоит выращивать не только потому, что она может облегчить боль и уменьшить беспокойство, но и потому, что она идеально подходит для приготовления травяного чая. Все, что вам нужно будет сделать – это сорвать несколько листочков с куста и залить их кипятком.