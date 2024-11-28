Эти 5 растений очень быстро растут: будете иметь пышный подоконник уже к концу зимы

Многие опасаются заводить комнатные растения, ведь думают, что они будут расти очень медленно, и придется долго ждать перед тем, как удастся насладиться приятным видом.

Если вы хотите быстро заполнить свое пространство зеленью, но не хотите переплачивать за уже взрослые цветы, тогда вы можете выбрать такие растения, что очень быстро растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Потос

Это растение прекрасно подходит для начинающих садоводов, ведь не требует особого ухода и может расти практически в любом доме.

Оно имеет насыщенно-зеленые листья, покрытые белыми, желтыми или светло-зелеными пятнами, и ему даже не нужно солнце для того, чтобы процветать. Вы даже можете держать это растение в ванной комнате, чтобы освободить место на подоконнике для более светолюбивых растений.

Бегония

Это растение, вероятно, растет быстрее всех, представленных в списке – они могут вырасти вдвое всего за несколько недель! Бегония имеет причудливые листья с завитками, точками и другими красочными узорами, а также она может цвести в любое время года. В целом, это идеальное растение для того, чтобы украсить ваш зимний домашний сад.



Бегонии очень быстро растут / Фото Pexels

Филодендрон

Это растение происходит из Центральной Америки и его очень легко выращивать. Даже если оно высохнет, есть еще все шансы, что оно начнет выбрасывать листья снова. Популярна она в частности через насыщенно-изумрудные листья в форме сердца, что могут тянуться вниз из подвесного кашпо или плестись вверх по столбику или решетке.

Бостонский папоротник

Папоротник – это вечнозеленое растение с мечовидными листьями, растущее в форме арки. Это идеальные растения для подвесных кашпо, и они также не требуют большого количества света. На самом деле эти растения даже не требуют очень много ухода – достаточно будет время от времени поливать ее, и она будет радовать вас все новыми и новыми листьями.

Монстера

Известно это растение из-за больших зеленых листьев с дырочками, развивающихся во время созревания. Она может вырасти достаточно высокой, поэтому нужно заранее позаботиться о шесте для поддержки листьев. Монстера также может пустить достаточно длинные воздушные корни, которые можно направить обратно в горшок или просто срезать.

Если горшок достаточно большой, монстера может быстро занять комнату.