Ці 5 рослин дуже швидко ростуть: матимете пишне підвіконня вже до кінця зими

Чимало людей побоюються заводити кімнатні рослини, адже думають, що вони ростимуть дуже повільно, і доведеться довго чекати перед тим, як вдасться насолодитися приємним виглядом.

Якщо ви хочете швидко заповнити свій простір зеленню, але не хочете переплачувати за вже дорослі квіти, тоді ви можете обрати такі рослини, що дуже швидко ростуть, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Потос

Ця рослина чудово підходить для садівників-початківців, адже не потребує особливого догляду і може рости практично в будь-якому домі.

Вона має насичено-зелене листя, вкрите білими, жовтими чи світло-зеленими плямами, і їй навіть не потрібне сонце для того, аби процвітати. Ви навіть можете тримати цю рослину у ванній кімнаті, аби звільнити місце на підвіконні для більш світлолюбних рослин.

Бегонія

Ця рослина, певно, зростає найшвидше з усіх, представлених у списку – вони можуть вирости вдвічі всього за кілька тижнів! Бегонія має химерне листя із завитками, крапками та іншими барвистими візерунками, а також вона може цвісти у будь-який час року. В цілому, це ідеальна рослина для того, щоб прикрасити ваш зимовий домашній сад.



Бегонії дуже швидко ростуть / Фото Pexels

Філодендрон

Ця рослина походить з Центральної Америки та її надзвичайно легко вирощувати. Навіть якщо вона висохне, є ще всі шанси, що вона почне викидати листя знову. Популярна вона зокрема через насичено-смарагдове листя у формі серця, що можуть тягнутися вниз з підвісного кашпо чи плестися вгору по стовпчику чи решітці.

Бостонська папороть

Папороть – це вічнозелена рослина з мечеподібним листям, що росте у формі арки. Це ідеальні рослини для підвісних кашпо, і вони також не потребують великої кількості світла. Насправді ці рослини навіть не потребують дуже багато догляду – достатньо буде час від часу поливати її, і вона радуватиме вас все новим та новим листям.

Монстера

Відома ця рослина через велике зелене листя з дірочками, що розвиваються під час дозрівання. Вона може вирости досить високою, тож потрібно заздалегідь подбати про жердину для підтримки листя. Монстера також може пустити досить довге повітряне коріння, яке можна направити назад у горщик або ж просто зрізати.

Якщо горщик досить великий, монстера може швидко зайняти кімнату.