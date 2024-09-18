Никогда не сажайте эти 4 растения, если страдаете от аллергии: чихание не прекратится

Весна и осень - это непростые сезоны для аллергиков, и хочется хотя бы дома чувствовать себя в безопасности от чихания и других симптомов аллергии. Впрочем, некоторые комнатные растения могут в этом помешать.

В зависимости от типа растений, что вы держите дома, пребывание у себя в квартире может быть таким же вредным для вашей аллергии, как и прогулка на улице. Дело в том, что в некоторых растениях есть удивительное количество аллергенов, которые могут раздражать людей, чувствительных к пыльце, спор и пыли. Эксперт по растениям Кристал Дюран поделилась пятью, которые будут наиболее неприятными.

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Папоротник

Если у вас есть аллергия на споры, тогда папоротники никогда не станут идеальным комнатным растением. Многие папоротники имеют много спор, что могут покрывать все вокруг толстым слоем мелкой пыли.

Когда вы будете вдыхать эти споры, могут проявляться некоторые симптомы аллергии, подобные тем, что ощущаются и на улице. Листья папоротника также может привести к контактному дерматиту – особенно, если вы имеете чувствительную кожу и часто испытываете высыпания, экзему или покраснение.



Папоротник может вызвать аллергию / Фото Pexels

Африканские фиалки

Любимые многими людьми фиалки могут не только радовать глаз невероятным разноцветным цветением, что длится почти целый год, но и подпитать аллергию. Две главные характеристики фиалок – пушистые листья и цветы – и являются причинами аллергии.

Листья могут задерживать частицы пыли, а цветы содержат пыльцу, что делает растения крайне неприятными для аллергиков.

Английский плющ

Обычно аллергии ассоциируются с чиханием и нюханием, поэтому некоторые растения могут вызвать контактную аллергию, и их следует избегать. В плюще содержится вещество фалькаринол, которое вызывает раздражение кожи, включая волдыри.

Во время работы с плющом даже людям, которые не имеют аллергии, рекомендуют надевать перчатки и размещать растение так, чтобы вам не пришлось к нему часто прикасаться.

Все цветущее

Возможно, это и само собой разумеется, но если ваша аллергия проявляется весной, когда все начинает цвести – вам, вероятно, нужно избегать принесения цветов в свой дом.

Большинство растений во время цветения будут иметь пыльцу, и если вы имеете аллергию на нее, тогда цветущие растения вам совсем не подходят. Единственный цветок, который является исключением – орхидея, ведь она имеет очень мало пыльцы, и она не переносится воздухом, поэтому растение является безопасным для аллергиков.