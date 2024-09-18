Ніколи не садіть ці 4 рослини, якщо страждаєте від алергії: чхання не припинятиметься

Весна і осінь – це непрості сезони для алергіків, і хочеться хоча б вдома відчувати себе в безпеці від чхання та інших симптомів алергії. Втім, деякі кімнатні рослини можуть у цьому завадити.

Залежно від типу рослин, що ви тримаєте вдома, перебування в себе в квартирі може бути таким ж шкідливим для вашої алергії, як і прогулянка на вулиці. Річ у тому, що в деяких рослинах є дивовижна кількість алергенів, які можуть дратувати людей, чутливих до пилку, спор та пилу. Експертка з рослин Крістал Дюран поділилася п'ятьма, які будуть найбільш неприємними.

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Папороть

Якщо у вас є алергія на спори, тоді папороті ніколи не стануть ідеальною кімнатною рослиною. Чимало папоротей мають багато спор, що можуть покривати усе навколо товстим шаром дрібного пилу.

Коли ви вдихатимете ці спори, можуть проявлятися деякі симптоми алергії, подібні до тих, що відчуваються і на вулиці. Листя папороті також може призвести до контактного дерматиту – особливо, якщо ви маєте чутливу шкіру і часто відчуваєте висипання, екзему чи почервоніння.



Папороть може викликати алергію / Фото Pexels

Африканські фіалки

Улюблені багатьма людьми фіалки можуть не тільки радувати око неймовірним різноколірним цвітінням, що триває майже цілий рік, але й підживити алергію. Дві головні характеристики фіалок – пухнасте листя та квіти – і є причинами алергії.

Листя може затримувати частинки пилу, а квіти містять пилок, що робить рослини вкрай неприємними для алергіків.

Англійський плющ

Зазвичай алергії асоціюються з чханням та нюханням, тож деякі рослини можуть викликати контактну алергію, і їх слід уникати. В плющі міститься речовина фалькаринол, яка викликає подразнення шкіри, включно з пухирями.

Під час роботи з плющем навіть людям, які не мають алергії, рекомендують одягати рукавички та розміщувати рослину так, щоб вам не довелося до неї часто торкатися.

Все квітуче

Можливо, це і саме собою зрозуміло, та якщо ваша алергія проявляється навесні, коли все починає цвіти – вам, певно, потрібно уникати принесення квітів до свого дому.

Більшість рослин під час цвітіння матимуть пилок, і якщо ви маєте алергію на нього, тоді квітучі рослини вам зовсім не підходять. Єдина квітка, яка є винятком – орхідея, адже вона має дуже мало пилку, і він не переноситься повітрям, тож рослина є безпечною для алергіків.