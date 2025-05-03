Эти 5 комнатных растений могут защитить от дурного глаза: стоит иметь их в доме

Предки верили, что комнатные растения имеют особую энергетику и могут принести в дом счастье и удачу. А в некоторых случаях – и беду и несчастье.

Одни растения могут принести в ваш дом деньги и радость, а другие же очищают пространство от негативной энергии, сообщает 24 Канал. И лучше такие растения держать в доме, чтобы защитить его от плохих мыслей и недоброжелателей.

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Алоэ

Алоэ – это растение, известное не только своими лечебными свойствами, но и способностью защищать дом от негатива. Люди часто говорят, что если растение начинает увядать без какой-то очевидной причины, это значит, что оно забрало на себя негативную энергию.

Верят, что алоэ нужно держать ближе к входу в дом – тогда цветок может защитить от людей, заходящих в ваш дом с плохими помыслами.

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Плющ

Несмотря на то, что часто плющ имеет негативную славу среди любителей комнатных растений и эзотериков, на самом деле этот цветок может быть очень полезным. Верили, что если держать плющ в доме, будет меньше ссор и конфликтов, он может очищать пространство от негативной энергии, поглощая ее в себя.

Фикус

Он может создать в любом доме достаточно уютную атмосферу, ведь прогоняет злые помыслы и ссоры. Говорят, что он не дает проникнуть в дом разнообразным негативным сущностям. Кроме того, фикус вроде бы может очистить энергетику пространства.



Фикус может защитить от негатива / Фото Pexels

Герань

Этот цветок может не только украсить любой подоконник или даже клумбу, но и отгоняет нечисть от дома. Бабушки всегда держали герань на окнах не только ради пышного разноцветного цветения, но и использовали растение как оберег.

Но не все растения влияют на жилище положительно. Некоторые могут принести в дом одиночество и беду – и их нужно вынести из дома.

Розмарин

Розмарин – это растение, известное своими очищающими свойствами. Аромат пряной травы помогает избавиться от различных негативных мыслей, может очистить пространство и защитить от людей, приносящих зло и раздор в дом.