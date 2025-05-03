Ці 5 кімнатних рослин можуть захистити від злого ока: варто мати їх у оселі

Пращури вірили, що кімнатні рослини мають особливу енергетику та можуть принести у дім щастя та удачу. А в деяких випадках – і біду та нещастя.

Одні рослини можуть принести у ваш дім гроші та радість, а інші ж очищають простір від негативної енергії, повідомляє 24 Канал. І краще такі рослини тримати в домі, аби захистити його від поганих думок та недоброзичливців.

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Алое

Алое – це рослина, що відома не тільки своїми лікувальними властивостями, але й здатністю захищати оселю від негативу. Люди часто кажуть, що якщо рослина починає в'янути без якоїсь очевидної причини, це значить, що вона забрала на себе негативну енергію.

Вірять, що алое потрібно тримати ближче до входу у дім – тоді квітка може захистити від людей, що заходять у ваш дім з поганими помислами.

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Плющ

Попри те, що часто плющ має негативну славу серед любителів кімнатних рослин та езотериків, насправді ця квітка може бути дуже корисною. Вірили, що якщо тримати плющ в домі, буде менше сварок та конфліктів, він може очищувати простір від негативної енергії, поглинаючи її у себе.

Фікус

Він може створити у будь-якому домі досить затишну атмосферу, адже проганяє злі помисли та сварки. Кажуть, що він не дає проникнути у дім різноманітним негативним сутностям. Окрім того, фікус начебто може очистити енергетику простору.



Фікус може захистити від негативу / Фото Pexels

Герань

Ця квітка може не тільки прикрасити будь-яке підвіконня чи навіть клумбу, але й відганяє нечисть від дому. Бабусі завжди тримали герань на вікнах не тільки заради пишного різноколірного цвітіння, але й використовували рослину як оберіг.

Але не всі рослини впливають на житло позитивно. Деякі можуть принести в дім самотність та лихо – і їх потрібно винести з оселі.

Розмарин

Розмарин – це рослина, що відома своїми очищувальними властивостями. Аромат пряної трави допомагає позбутися від різних негативних думок, може очистити простір та захистити від людей, що приносять зло та розбрат у дім.