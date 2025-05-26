В кошельке деньги эзотерики советуют хранить очень осмотрительно – любая неудачная вещь, имеющая негативную энергетику, может привлечь к вам бедность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Почерневшие монеты

Копейки, которые уже почернели, нельзя класть в кошелек к остальным деньгам. Учитывайте, что темный налет блокирует денежную энергетику и может зарядить на бедность и остальные деньги, что вы положите рядом. Поэтому лучше отложить их, или использовать как можно скорее.

Погнутые монеты

Эзотерики верят, что погнутые монеты могут использовать в магических ритуалах для того, чтобы переложить на другого человека свои финансовые проблемы. Поэтому если вы случайно получили такую монету как остальные, или нашли ее на улице, ни за что не кладите в свой кошелек.



Погнутые монеты не стоит класть в кошелек / Фото Pexels

Гораздо лучше будет отдать эту монету нуждающимся на милостыню.

Монеты, вышедшие из обращения

Если копейка вышла из обращения, она уже не имеет ценности, и поэтому, по приметам, притягивает бедность. В таких деньгах заблокирована энергетика богатства, и они также будут блокировать и денежные потоки.

Если вы хотите сохранить такую вещь, как память, тогда лучше положить их отдельно от остальных своих сбережений.

Что положить в кошелек, чтобы привлечь деньги?

Некоторые монеты могут отогнать от вас положительную энергетику, но есть и вещи, которые можно намеренно положить в кошелек, чтобы в нем всегда водились деньги. Вот несколько из них:

Палочка корицы. Существует примета, что корица притягивает деньги к человеку – поэтому просто положите в карман для монет палочку корицы, или пакетик с молотой приправой, и финансовая удача вам обеспечена.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие еще растения можно положить в кошелек – они притягивают деньги, как магнит.